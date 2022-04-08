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SPD güven tazeledi!

#Almanya#SPD#EN GÜÇLÜ PARTİ
SPD güven tazeledi

Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) toplam oyların yüzde 27’sini alarak yine en güçlü parti olacağı saptandı.

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ALMAN İkinci Televizyonu (ZDF) adına yapılan kamuoyu yoklamasında, Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) yüzde 24, Yeşiller’in yüzde 19, Almanya için Alternatif’in (AfD) yüzde 11 ve Hür Demokrat Parti’nin (FDP) yüzde 8 oy alacağı belirlendi. Sol Parti’nin ise yüzde 4 oy alarak yüzde 5 barajını aşamayacağı da ortaya çıktı.

HABECK İLK SIRADA
Almanya’da en sevilen politikacılar sıralamasında ise Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Başbakan Olaf Scholz’un geride bıraktı. Habeck ilk sıraya yerleşirken Scholz ikinci sıraya düştü. Yeşillerli Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock 3’üncü, Baden Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann 4’üncü, Federal Beslenme ve Tarım Bakanı Cem Özdemir 5’inci sırada yer aldı.

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YAPTIRIMLAR ARTIRILSIN
Almanların çok büyük bir bölümünün doğal gaz ve petrol krizi tehlikesine rağmen Rusya’ya yaptırımların artırılmasından yana olduğu ortaya çıktı. ZDF adına yapılan aynı ankette Almanların yüzde 77’sinin yaptırımların artırılmasını istediği saptandı. Rusya’dan doğal gaz, petrol ve maden kömürü ithalinin durdurulmasını isteyenlerin oranı yüzde 54’ü bulurken, yüzde 14’ünün buna karşı karşı çıktığı da belirlendi.

 

 

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#Almanya#SPD#EN GÜÇLÜ PARTİ

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