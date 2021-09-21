SPD, Frankfurt’taki yarışı genç göçmenlerle yürütüyor

Haberin Devamı

ALMANYA Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD) Frankfurt’taki iki seçim bölgesindeki direkt adayları göçmen kökenli genç politikacılar Kaweh Mansoori ve Armand Zorn, Türkiye kökenli göçmenlerle kahvaltılı bir toplantıda buluştular. İş insanları Hüseyin Adalı ve İsmail Özkan ile Hessen Eyalet Meclisi Milletvekili Turgut Yüksel ve Frankfurt İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Sıtkı’nın çağrısıyla IKS - Interkulturelle Schule Rhein-Main (Rhein Main Kültürlerarası Okul) salonlarında hafta sonunda gerçekleştirilen toplantıya katılan Mansoori ve Zorn, siyasetteki hedeflerini açıkladılar, soruları yanıtladılar.