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SPD, Frankfurt’taki yarışı genç göçmenlerle yürütüyor

#Almanya#Genel Seçim#SPD
SPD, Frankfurt’taki yarışı genç göçmenlerle yürütüyor

Sosyal Demokratlar’ın genel seçimde Frankfurt’tan direkt aday olarak sahaya sürdüğü her ikisi de 33 yaşındaki politikacılar, Türkiye kökenli göçmenlerin temsilcileriyle buluştu.

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ALMANYA Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD) Frankfurt’taki iki seçim bölgesindeki direkt adayları göçmen kökenli genç politikacılar Kaweh Mansoori ve Armand Zorn, Türkiye kökenli göçmenlerle kahvaltılı bir toplantıda buluştular. İş insanları Hüseyin Adalı ve İsmail Özkan ile Hessen Eyalet Meclisi Milletvekili Turgut Yüksel ve Frankfurt İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Sıtkı’nın çağrısıyla IKS - Interkulturelle Schule Rhein-Main (Rhein Main Kültürlerarası Okul) salonlarında hafta sonunda gerçekleştirilen toplantıya katılan Mansoori ve Zorn, siyasetteki hedeflerini açıkladılar, soruları yanıtladılar.

SPD, Frankfurt’taki yarışı genç göçmenlerle yürütüyor
183 NO’LU SEÇİM BÖLGESİNİN DİREK ADAYI
Turgut Yüksel’in moderasyonunda gerçekleştirilen toplantıya ağırlıkla Frankfurt ve çevresinden Türkiye kökenli göçmen örgütlerinin temsilcileri katıldı.
Her ikisi de 33 yaşında olan politikacılardan, İran’dan Almanya’ya siyasal sığınmacı olarak göç eden bir çiftin çocuğu olan Kaweh Mansoori Giessen’de dünyaya gelmiş. Serbest avukat olarak çalışan Mansoori, iki yıldır SPD’nin Hessen teşkilatının gençlik kolları ve Güney Hessen SPD örgütünün başkanlığını yapıyor. Genel seçimlere 183 No’lu seçim bölgesinin direkt adayı olarak giren Mansoori, ayrıca eyalet listesinin de 3’üncü sırasında yer aldığı için, Federal Meclis’e seçilmesine kesinleşmiş gibi.
SPD, Frankfurt’taki yarışı genç göçmenlerle yürütüyor
‘TİPİK FRANKFURTLU’
Kamerun’da dünyaya gelen ve ailesiyle Almanya’ya göç ettiklerinden 12 yaşında olan Armand Zorn ise siyasal bilimler, ekonomi ve hukuk alanlarında yüksek öğrenim görmüş. İşletmelere yönetim ve dijital danışmanlık yapan Zorn’nun çocukluk dönemi Almanya’nın doğusundaki Halle Saale kentinde geçmiş ve şimdi kendisini ‘tipik bir Frankfurtlu’ olarak görüyor. 182 No’lu seçim bölgesinin direkt adayı olan Zorn ise eyalet listesinde 23’üncü sırada. Zorn’un seçilebilmesi için ya seçim bölgesinde diğer partilerin adaylarını geride bırakması, ya da kendisine verilen tercih oylarıyla listenin üst sıralarına yükselmesi gerekli. Genç adaylar kahvaltılı buluşmada yaptıkları konuşmada ücretler, emekli maaşları, konut edinme ve kiralar, dijitalleşme, çok kültürlülük konularındaki görüşlerini dile getirdiler, kendileri de ırkçılık ve ayrımcılığı yaşamış insanlar olarak bu konulardaki mücadelenin önemine dikkat çektiler.

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#Almanya#Genel Seçim#SPD