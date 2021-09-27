SPD, Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern’da da kazandı

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RESMİ verilere göre Berlin’de SPD yüzde 22.2, Yeşiller yüzde 19.4, CDU yüzde 18.8, Sol Parti yüzde 13, AfD 7.6 ve FDP yüzde 7.2 oy aldı. SPD’nin eyalet seçimlerinde başbakan adayı olan Franziska Giffey, Federal Aile Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonra Berlin’de hükümeti kuracak. Berlin’de seçimlere katılım oranı ise yüzde 75.6 oldu. Bu seçimlerde SDP, Yeşiller ve Sol Parti’den çok sayıda Türkiye kökenli milletvekili seçildi. Bu yasama döneminde Berlin Eyalet Parlamentosu’nda yer alacak isimler şöyle; Yeşiller Turgut Altuğ, Tuba Bozkurt, Taylan Kurt, SPD’den Sevim Aydın, Sabahat Atlı, Orkan Özdemir, Derya Çağlar ve Sol Parti’den Elif Eralp ve Ferat Koçak, eyalet parlamentosuna seçilen isimler oldu.

SCHWESIG FARKI

Eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerden Mecklenburg-Vorpommern’da ise SPD oy oranını artırdı. 2013-2017 yılları arasında Federal Aile Bakanı olarak görev alan Manuela Schwesig liderliğindeki SPD bu eyalette yüzde 39.6 oy oranına ulaştı. Bu eyalette AfD yüzde 16.7, CDU yüzde 13.3, Sol Parti yüzde 9.9, Yeşiller yüzde 6.3 ve FDP yüzde 5.8 oy aldı. Seçmenlerin yüzde 70.8’i oy kullandı.