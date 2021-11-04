SPD Bavyera’dan göç etkinliği: ‘Almanya siz olmadan düşünülümez’

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ETKİNLİKTE SPD Grup Başkanı Florian Brunn, SPD Grup Başkanvekili ve parti genel Sekreteri Arif Taşdelen, Münih Başkonsolosu Mehmet Günay, Almanya’ya ilk gelen vatandaşlarımızdan İlkin Akal, Recep Uzunkaya ile araştırmacı tarihçi Dr. Latif Çelik birer konuşma yaptı. Grup Başkanı Florian Brunn, “Hoşgeldiniz” diyerek davetlileri selamladı ve “30 Ekim 1961 yılında imzalanan İşgücü Anlaşması’nın yıl dönümü olan ülkemizin yüzünü değitiren bugün hepimiz için çok önemlidir. Almanya siz olmadan düşünülmez” diye konuştu.