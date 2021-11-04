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HABERLERAvrupa Haberleri

SPD Bavyera’dan göç etkinliği: ‘Almanya siz olmadan düşünülümez’

#SPD #Recep Uzunkaya#Latif Çelik
SPD Bavyera’dan göç etkinliği: ‘Almanya siz olmadan düşünülümez’

Bavyera Parlamentosu SPD grup başkanvekili, parti genel sekreteri ve sözcüsü Arif Taşdelen’in girişimiyle, Bavyea Parlamentosu’nda, birinci ve sonraki kuşak işçilerden bazılarının katılımıyla 60’ıncı yıl Türk-Alman İşgücü Anlaşması etkinliği düzenlendi.

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ETKİNLİKTE SPD Grup Başkanı Florian Brunn, SPD Grup Başkanvekili ve parti genel Sekreteri Arif Taşdelen, Münih Başkonsolosu Mehmet Günay, Almanya’ya ilk gelen vatandaşlarımızdan İlkin Akal, Recep Uzunkaya ile araştırmacı tarihçi Dr. Latif Çelik birer konuşma yaptı. Grup Başkanı Florian Brunn, “Hoşgeldiniz” diyerek davetlileri selamladı ve “30 Ekim 1961 yılında imzalanan İşgücü Anlaşması’nın yıl dönümü olan ülkemizin yüzünü değitiren bugün hepimiz için çok önemlidir. Almanya siz olmadan düşünülmez” diye konuştu.

SPD Bavyera’dan göç etkinliği: ‘Almanya siz olmadan düşünülümez’
ÇİFTE VATANDAŞLIK YASASINI PROGRAMA ALACAK
Grup Başkanvekili ve sözcüsü Arif Taşdelen de, ilk Türkçe ardından Almanca olarak yaptığı konuşma öncesi Meclis parti grubu adına, “Bavyera’nın kalbi olan Meclis’ten davetlileri selamlıyorum” dedi. Bir işçi çocuğu olarak geldiği Bavyera’da, babasına “Benim için ne yaptın” diye yöneltiği sorusuna babasının “Almanya’ya getirdim” yanıtını verdiğini ve ileriyi gören, saf ve temiz insanların günümüzde artık misafir değil toplumun bir parçası olduğuna dikkat çekti. Bavyera eyalet hükümetine, AB vatandaşı olmayan ancak 60 yıldan beri burada yaşayan Türklere belediye seçimlerinde ‘oy hakkı’ verilmesi yönünde önerge verdiklerini söyleyen Taşdelen ayrıca yeni oluşacak federal hükümette yer alacak parti genel başkanları Olaf Scholz’un, Türklerin kendi kimliklerini muhafaza edebilecekleri bir çifte vatandaşlık yasasını programına alacağını düşündüğünü belirtti.
SPD Bavyera’dan göç etkinliği: ‘Almanya siz olmadan düşünülümez’
İKİLİ İLİŞKİLER OSMANLI ZAMANINA DAYANIYOR
Etkinliğe davetli olarak katılan Münih Başkonsolosu Mehmet Günay, “Bizler için de çok önemli olan yıl dönümünü kutladığımız bugün aynı zamanda 4 Nisan 1961 açılan TC Münih Başkonsolosluğu’nun da yıl dönümüdür, ancak iki ülke arasındaki ilişkilerin geçmişi bundan 150 yıl öncesine 1870’de Osmanlı devletiyle Bavyera Krallığı arasındaki yazılı sözleşmeye dayanmaktadır” diye konuştu. Günay, “Sadece Bavyera’da değil Almanya genelinde günümüzde toplumun her kesiminde kültür sanat, bilim ve politika alanlarında yeri olan, zamanında misafir olarak genlerin çocukları, milletvekili, federal parlamento başkanvekili olarak en mümtaz mevkilere gelebiliyor” ifadelerini kullandı.
SPD Bavyera’dan göç etkinliği: ‘Almanya siz olmadan düşünülümez’
ANILARINI ANLATTILAR
Toplantıya katılanlardan İşgücü Anlaşmasıyla ilk gelenlerden Recep Uzunkaya, Münir İlkin anılarını anlatıktan sonra Dr. Latif Çelik işgücü göçünün tarihsel tanımını yaptı. Bavyera Parlamentosu’nda SPD insiyatifiyle gerçekleşen etkinlik, müzik ve ikram eşliğiyle katılımcıların aralarında sohbetle devam etti.

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#SPD #Recep Uzunkaya#Latif Çelik

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