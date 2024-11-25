SPD: Adayımız Olaf Scholz

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SPD Eş Başkanları Saskia Esken ile Lars Klingbeil, “Almanya’nın Başbakanı Olaf Scholz, başbakan adayımızdır. SPD yönetimi oy birliğiyle Olaf Scholz’un başbakan adayı gösterilmesine karar vermiştir. Olaf Scholz doğru adaydır” açıklamasında bulundular. Olaf Scholz’un Hamburg İçişleri Senatörü, Federal Çalışma Bakanı, Hamburg Eyalet Başbakanı, Federal Maliye Bakanı olarak görev yaptığını ve 2021 yılından beri de Almanya’nın başbakanlığını yapmakta olduğunu vurgulayan Lars Klingbeil, “Şansölye Scholz, tecrübeli bir politikacıdır. CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz ise bu alanda hiçbir tecrübeye sahip değildir” açıklamasında bulundular.





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‘SEÇİMİ HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ’

SPD Eş Başkanları Scholz’un adaylığının açıklanmasıyla seçim kampanyasının başladığını belirtirken, iş yerlerinin korunması, yeni iş yerleri yaratılması için yatırımcılara destek verilmesi, fakirliğe karşı mücadele çerçevesinde dar gelirlilerin vergi yükünün azaltılması, enerji fiyatlarının düşürülmesi, emekli aylıklarının artırılması gibi alanların seçim kampanyasında öncelik vereceklerini de ilan ettiler. Başbakan adaylığı ilan edilen ve 11 Ocak’ta yapılacak SPD kurultayında delegelerin de onay vermesine kesin gözüyle bakılan Şansölye Scholz, “Seçimi hep birlikte el ele vererek kazanacağız” dedi.

‘SPD OLARAK DOĞRU YOLDAYIZ’

Scholz, “Geçmekte olduğumuz zor bir dönemde doğru politikalar üretmek ülkemizin yararınadır. Biz SPD olarak doğru yoldayız. Almanya dünya genelinde kendisini kabul ettirmiş bir sanayi ülkesidir. Ekonomik alanda modernleştirmeye ve dijitalleşmeye ağırlık vererek ülkemizi daha da ileri taşıyacağız” diye konuştu. Asgari saat ücretinin artırılması, çocuk parasının ve ücretlerin yükseltilmesinde SPD’nin kararlı bir tutum sergilediğini vurgularken, “Ben ve partim SPD, biz her şeyden önce ülkemiz için varız” dedi. “Hükümet kurmak kolay değildi. Hükümetin bütünlüğünü korumak da kolay değildi” derken, küçük ortak FDP’nin borç freninde ısrar etmesi nedeniyle birçok şeyi bloke ettiği için ortaklığa son verdiklerini de söyledi. Olaf Scholz ayrıca Ukrayna’ya en fazla yardım yapan Avrupa ülkesinin Almanya olduğunun altını çizerken, uzun menzilli Taurus füzeleri göndermeme kararını da savundu.