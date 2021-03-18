Spahn’ın başı dertte: 1 euroluk maskeyi 6 eurodan satmışlar!

WDR, NDR televizyonları ile Süddeutsche gazetesinin ortaklaşa yaptığı araştırmaya göre, tanesi 1 euroya mal edildiği belirtilen söz konusu maskelerin eczaneler tarafından devlete 6 eurodan satıldığı ortaya çıktı. Sağlık bakanlığının 60 yaş üstü insanlara bedava dağıtılan maskeler için eczanelere 2.5 milyar euro dolayında para ödediği belirtilerek, vergi mükellefleri için büyük yük olan kampanyadan tek kârlı çıkanın eczaneler olduğu vurgulandı.



‘DELİ GİBİ PARA KAZANDIK’

Berlinli bir eczacının “Deli gibi para kazandık” sözlerine yer verilen araştırmada, sağlık bakanlığındaki uzmanların kampanyanın pahalıya mal olacağı uyarısına rağmen Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın ağırlığını koyarak uygulamaya geçildiği ifade edildi. Diğer yandan serbest piyasada 1 euroya temin edilebilen maskelere neden aşırı ücret ödendiği konusunun tam olarak aydınlatılamadığı, devlet içi ekonomi denetçisi EY tarafından 4.29 euro taban fiyat biçildiği, bakanlığın da bu fiyat üzerine ortaya çıkabilecek eczane masraflarını eklediği belirtildi. Oldukça zor günler geçiren Federal Sağlık Bakanı Spahn’ın, maske skandallarıyla iyice sıkıntıya girdiği vurgulanıyor.



27 MİLYON KİŞİ YARARLANDI

Yılbaşından önce başlatılan bedava maske dağıtımında, 60 yaş üzeri insanların adreslerine kupon gönderilerek eczanelerden alınması istenmişti. 27 milyon civarında vatandaşın söz konusu kampanyadan yararlandığı belirtiliyor. Aşırı kârdan rahatsızlık duyduğu belirtilen bazı eczanelerin ise yardım kuruluşlarına bağışta bulunduğuna ayrıca dikkat çekiliyor.