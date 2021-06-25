Spahn’a ‘mucize ilac’ı israf etti suçlaması

ALMANYA’da yayımlanan haftalık ekonomi gazetesi Wirtschaftswoche (WiWo), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Başkanı Donald Trump’ın kendisini kısa bir sürede ayağa kaldırdığını söylediği Amerikan Regeneron şirketinin ürettiği ‘mucize ilaç’ antikor kokteylinden 190 bin adet sipariş verip satın aldığını yazdı.

392 MİLYON EURO İSRAF EDİLDİ

Bu yıl ocak ayında satın alınan ve Kovid 19’a yakalanıp yoğun bakıma düşenlerin tedavisinde kullanılan monoklonal antikor ilacından şimdiye kadar Almanya’da sadece 3 bin 700 dozun kullanıldığına yer verilen haberde, diğer dozların kullanım sürelerinin dolmasının yaklaştığına da dikkat çekildi. Bir dozu 2 bin 100 euro olan ‘mucize ilaç’ın çoğunun bu durumda çöpe gideceği ve 392 milyon euronun da bu durumda çarçur edildiğine yer verildi.