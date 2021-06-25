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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 25.06.2021 - 13:01 | Son Güncelleme:

Spahn’a ‘mucize ilac’ı israf etti suçlaması

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Spahn’a ‘mucize ilac’ı israf etti suçlaması

Zamanında harekete geçip aşı siparişi vermemek ve maske tedarikinde geç kaldığı suçlamalarına hedef olan Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, şimdi de kullanılmayan antikor ilacı için vergi mükelleflerinin 400 milyon eurosunu çarçur etmekle suçlandı.

ALMANYA’da yayımlanan haftalık ekonomi gazetesi Wirtschaftswoche (WiWo), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Başkanı Donald Trump’ın kendisini kısa bir sürede ayağa kaldırdığını söylediği Amerikan Regeneron şirketinin ürettiği ‘mucize ilaç’ antikor kokteylinden 190 bin adet sipariş verip satın aldığını yazdı.

392 MİLYON EURO İSRAF EDİLDİ
Bu yıl ocak ayında satın alınan ve Kovid 19’a yakalanıp yoğun bakıma düşenlerin tedavisinde kullanılan monoklonal antikor ilacından şimdiye kadar Almanya’da sadece 3 bin 700 dozun kullanıldığına yer verilen haberde, diğer dozların kullanım sürelerinin dolmasının yaklaştığına da dikkat çekildi. Bir dozu 2 bin 100 euro olan ‘mucize ilaç’ın çoğunun bu durumda çöpe gideceği ve 392 milyon euronun da bu durumda çarçur edildiğine yer verildi.

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