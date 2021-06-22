Spahn’a ‘dönüşümlü ders’ tepkisi

SPAHN’ın, çeşitli alanlarda normal yaşama dönülürken, daha yaz tatilinden sonra durumun nasıl olacağı belli olmadan böyle bir açıklama yapmasına hem velilerden hem de siyasetçilerden tepki yağdı. Sol Parti’li Thüringen Kültür Bakanı Helmut Holter, “Şu aşamada böyle bir tartışma başlatılması saçma. Sonbaharı beklemeden çocukların ve gençlerin geleceğini etkileyecek karar sinyalleri vermek tehlikeli” dedi. Hıristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Hessen Eyaleti Kültür Bakanı Alexander Lorz da parti arkadaşı Jens Spahn’ın açıklamasıyla ilgili olarak, “Bu çok erken başlatılmış bir tartışmadır. En sağlam karar, zamanı gelince alınan karardır” dedi.

‘ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMALIYIZ’

Sosyal Demokrat Parti’li (SPD) Federal Adalet Bakanı Christine Lambrecht de yaz tatilinden sonra derslerin nasıl devam edeceğini şimdiden kestirmenin mümkün olmadığına dikkati çekti. Lambrecht, “Çocukların normal günlük yaşama dönme isteğini hepimiz biliyoruz. O nedenle derslerin normal yapılması için gereken tüm önlemler alınmalı” dedi.

Yeşiller Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Katrin Göring-Eckardt ise Spahn’ın açıklamasına ‘politik kapitülasyon’ değerlendirmesinde bulundu. Farklı kesimlerden gelen tepkiler üzerine Bakan Spahn yeni bir açıklama yaparak, “Bizim hedefimiz yaz tatilinden sonra okullarda her zamanki gibi mümkün mertebe normal eğitimin devam etmesidir. Bu çocuklara hepimizin borcudur. Ama onlara bu olanağı sunmak için hepimiz üzerimize düşen görevi yerine getirmek zorundayız” dedi.