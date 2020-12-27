Spahn, Merkel’i solladı

ALMANYA Sağlık Bakanı Jens Spahn, sevilen politikacılar anketinde Başbakan Merkel’i geçti. Kantar araştırma şirketinin Bild am Sonntag gazetesi için yaptığı ankette Sağlık Bakanı Spahn yüzde 52 puanla Merkel’i bir puan geride bıraktı. Seçmenlerin yüzde 52’si Sağlık Bakanı Spahn’ın gelecek yıl siyasette daha fazla etkili olmasını istedi. Spahn’ı yüzde 66 ile en çok kadınlar tercih etti. Erkek seçmenlerde ise bu oran yüzde 38. Almanya’da sevilen politikacılar sıralamasında Merkel ikinci, Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder yüzde 50 ile üçüncü, Maliye Bakanı ve Sosyal Demokrat Parti Başbakan adayı Olaf Scholz yüzde 47 puanla dördüncü sırada. En son sırada ise yüzde 6 ile aşırı sağ AfD lideri Meuthen geliyor.