Spahn: Gerekirse sokağa çıkma yasağı uygulansın!

ALMANYA genelinde Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımdaki hasta sayının 4 bin 500’ün üzerinde olduğuna dikkat çeken Spahn, “Böyle giderse sağlık sistemimiz tehlikeye girer. Zaten doktorlar ve sağlık personeli alarm verdiler bile” dedi. Bakan Spahn, sosyal ilişkilerin sınırlandırılmasını ve gerekirse geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanmasını gündeme getirdi.

TAM KAPANMA ŞART

Alman Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ise üçüncü dalganın büyük ölçüde zarar görmeden atlatılabilmesi için 2 ila 4 hafta arasında tam kapanma uygulaması başlatılmasını önerdi. Son günlerde genç insanlarda da vaka sayısının arttığına dikkat çeken Wieler, “Bir şeyler yapmadan geçen her gün birçok can kaybına neden oluyor. Bunun önüne geçmek için mutlaka daha katı kısıtlamalar hayata geçirilmeli” dedi.

CAN KAYBI 78 BİNE ULAŞTI

Almanya’da son 24 saatte 25 bin yeni vaka saptandığı ve toplam vaka sayısının 2 milyon 956 bin 316’ya yükseldiği de açıklandı. Son 24 saatte 296 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 78 bin 3’e ulaştığı da belirtildi. Öte yandan tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen gelecek hafta pazartesi günü Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının yapmaları planlanan toplantının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin henüz kesinlik kazanmadığı açıklandı.