Spahn: Enfekte olan sağlıkçılar çalışabilir

ALMANYA’da yoğun bakımda tedavi gören korona hastası sayısı 3 bin 310’a çıktı. Üç hafta önce yoğun bakımda bulunan boş yatak sayısı 7 bin 784’ten cuma günü saat 12 itibariyle 6 bin 405’e düştü. Boş yatak sayısı azalırken, sağlık personeli arasında enfekte olanların sayısının artması üzerine Sağlık Bakanı Jens Spahn, hastaneler, muayehaneler ve huzur evlerinde personel açığının büyüdüğünü, buna karşı bir çözüm bulmak zorunda olduklarını açıkladı.

FFP2 MASKEYLE ÇALIŞABİLİRLER

Bakan Spahn, gerekirse enfekte olan sağlık personeli ve doktorların FFP2 maskesiyle çalışmaya devam edebileceğini söyledi. Sağlık Bakanı’nın belirtileri olmayan ve temas nedeniyle karantinaya girmek zorunda kalan elemanların çalışmaya devam edebileceği açıklaması tepkilere yol açtı.

HIZLI TEST YAPILMALI

Hastaları Koruma Vakfı Başkanı Eugen Brysch, karantina stratejisinde değişiklik istedi. Brysch, klinik ve bakımevi çalışanlarının her gün hızlı testten geçirilmesini talep etti. Hızlı testle bulaştırma riski bulunup bulunmadığının 20 dakika içinde belirleneceğini söyleyen Bryisch, pozitif durumunda korona testinin yapılması gerekeceğini kaydetti.