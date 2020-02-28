Sözleşmesinin devam ettiği takıma karşı oynayacak
Yunus Mallı pazar günü farklı bir heyecan yaşayacak. Ocak ayında Union Berlin ile altı aylık sözleşme imzalayan Türk milli futbolcu Yunus, pazar günü 2021 yılına kadar sözleşme imzaladığı Wolfsburg'a karşı sahaya çıkacak.
Pazar günü Union Berlin sahasında Wolfsburg'u konuk edecek. Saat 13.30'da başlayacak maçta Yunus'un ilk 11'de oynaması bekleniliyor. Yunus, sezon başından itibaren Wolfsburg'da oynayamadı.Tecrübeli futbolcu yeniden milli takıma dönmek ve Avrupa Şampiyonası'nda yer alabilmek için oynayacağı bir takım aradı. Ocak ayında Union Berlin ile altı aylık kiralık sözleşme imzaladı. Yunus Pazar günkü maç ile ilgili yorum yapmazken “Oynadığım her dakika beni mutlu ediyor. Antrenmanlarda her geçen gün daha iyiye gittiğimi ve form yakaladığımı hissediyorum” dedi.
Tecrübeli futbolcu mayıs ayında sezon bitince Wolfsburg'a geri dönecek. Wolfsburg'da kalıp kalmayacağı ise şimdilik belli değil.
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