Soykırım inkârcısı Haverbeck hayatını kaybetti

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AŞIRI sağcı çevrelerde popüler bir figür olan Haverbeck, doğduğu Ostwestfalen bölgesindeki Vlotho kasabasında ‘sahnenin ikonu’ olarak görülüyordu. 2019 yılında aşırı sağcı ‘Die Rechte’ partisinden Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine aday olarak katılmıştı. Haverbeck’in açıklamaları, yıllardır Almanya’daki ceza mahkemelerinde tartışmalara neden oldu. İlk kez 2004 yılında yargılanan Haverbeck, para cezasına çarptırılmıştı. Sonraki yıllarda Berlin, Hamburg ve Kuzey Ren-Vestfalya’da aldığı mahkûmiyetlerde hapis cezaları ertelenmeden uygulanmıştı. Holokost’u inkâr ettiği için toplamda iki yılı aşkın bir süre hapiste kalan Haverbeck, son olarak Hamburg Eyalet Mahkemesi tarafından 16 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak avukatı, bu kararı üst mahkemeye taşımıştı. Haverbeck, kameralar önünde ve mahkeme salonlarında defalarca Auschwitz Toplama Kampının bir imha kampı olmadığını ve burada toplu katliam yapılmadığını iddia etmişti. Bu trajediyi inkâr etmek, Almanya ve birçok Avrupa ülkesinde yasalarca suç sayılıyor.