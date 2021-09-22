‘Soykırım anlaşması’nı reddeden Namibyalılar Meclis’i bastı

Namibian Sun gazetesinin haberine göre, Almanya’nın soykırım özrünü ve 1.1 milyar avroluk kalkınma yardımını yeterli bulmayan göstericiler, kendilerine danışılmadan varılan anlaşmayı protesto etti. Başkent Windhoek’te toplanan yüzlerce gösterici, yürüyüş yaptıktan sonra zorla Meclis binasına girdi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 28 Mayıs’ta, Almanya’nın Herero ve Nama halklarına karşı işlenen suçları ‘soykırım’ olarak kabul ettiğini belirtmiş, jest olarak 30 yıl içinde kurbanların torunlarını desteklemek için 1.1 milyar euroluk bir fon oluşturulacağını aktarmıştı.