Soygunu böyle önledi

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ALMANYA’nın Köln kentinde Türklerin işlettiği kuyumcu dükkânına maskeli ve silahlı bir hırsız girdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, silahlı şahsın o sırada dükkânda bulunan çalışan İbrahim Dindar’a namluyu doğrulttuğu ve el hareketleriyle bir şeyler söylediği görüldü. Dindar’ın silahlı şahsı sakinleştirmeye çalıştığı anlar da kameralara yansıdı. Hırsızın bir anlık dalgınlığından faydalanan Dindar, soyguncuyu yumruklarıyla etkisiz hale getirerek, korkusuzca soygun girişimini engelledi.

‘KAPI ÇALINCA POSTACI SANDIM’

Olayın ardından açıklamalarda bulunan İbrahim Dindar, şunları söyledi: “Sabah saat 10.00 sıralarında dükkânı yeni açmıştım. O gün tek başıma çalışıyordum. Dükkânın iki girişi olduğu için ön giriş işlek, arka taraf sakin. Bir tıklama geldi, ev sahibi veya postacı düşüncesiyle gidip kapıyı açtım. Açar açmaz maskeli şahıs silahı bana doğrultarak el hareketleriyle içeri doğru gitmemi istedi. Korku içerisinde içeriye girdim. Sonra içgüdüsel bir refleks diyeyim artık, adamın elinden silahı alıp etkisiz hale getirmeyi başarabildim. Geçmişte dövüş sporlarıyla ilgilendim. Onun verdiği özgüvenle içgüdüsel davranarak meyvelerini yedik. Silahı elinden alınca kaçmaya başladı. Telefonu ve kullandığı silah bizde kalmış. Aslında 3 kişiymişler. Telefonla arama yapıldığı için adamları tespit edip yakalamışlar.”