Soyguncuların yeni yöntemi!...

Haberin Devamı

KLASİK banka soygununun azalmasında birçok farklı neden gösteriliyor. Uzmanlara göre banka şubesi sayısı azalması önemli rol oynadı. 1990’larda Almanya genelinde yaklaşık 70 bine yakın banka şubesi bulunurken, Merkez Bankası verilerine göre geçen yıl sadece 24 bin banka şubesi hizmet verdi. Bu da soyguncuların kolay soyabilecekleri banka seçeneklerinin azalması anlamına geliyor. Öte yandan bankalardaki güvenlik tedbirlerinin gelişmesi, nakit paranın önemini kaybetmesi ve teknik gelişmeler de klasik anlamdaki banka soygununu cazip olmaktan çıkardı. Ayrıca klasik banka soygununda faillerin artık yakalanma riski çok daha yüksek. BKA Sözcüsü, “Bunu yanı sıra bankalarda daha az para bulundurma gibi alınan ilave güvenlik önemleri, ‘fayda-risk!’ açısından failler için cazip olmuyor” dedi.

İKİ KATINA ÇIKTI

Klasik banka soygunu sayıları gerilerken, bankamatikleri havaya uçurarak para çalma girişimleri de arttı. Bu alanda suçlar 2015 yılına göre 2019’da iki katına çıktı. 2019’da 349 olay yaşandı. Bunlardan 218’inde bankamatikler havaya uçurulurken, 131 girişimde patlama gerçekleşmedi. Soyguncular havaya uçurulan 142 bankamatikten para çalmayı başardı. Bankamatikleri patlatarak para soyma girişiminde bulunan faillerin büyük çoğunluğunun Hollanda’dan geldiği belirtildi. 2019’da yakalanan 132 failin, bankamatik havaya uçurmak için yurt dışından geldiği açıklandı. BKA’nın verilerine göre bu nispeten yeni olan banka soygunu yönteminde failler, 2019’da yaklaşık 15.2 milyon euro nakit para soymayı başardı. Ortalama ganimet ise yaklaşık 107 bin euro oldu. Bankamatik manipülasyonları, banka bilgileri veri hırsızlığı ve korsan yazılım yöntemiyle gerçekleştirilen soygunlarda da artış gözlendi.