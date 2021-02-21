Soygunculardan hâlâ iz yok

SOYGUN, kentin merkezi Kurfürstendamm üzerinde gerçekleşmişti. Çöpçü kıyafetleri giyen ve beş kişi olduğu tahmin edilen soyguncular, zırhlı araç bankamatiklere para yerleştirmek için park edip kapılarını açtığı sırada saldırıya geçti. Güvenlikçileri silahla tehdit edip, göz yaşartıcı gaz sıkan soyguncular, para dolu çantaları araçlarına aktarıp olay yerinden kaçtı. Soyguncuların aracı sabah saatlerinde çaldıkları belirlendi. Polis öğleden sonra ise Kreuzberg yakınlarında yanmış halde bir araç buldu. Soyguncuların izlerini yok etmek için aracı yaktığı tahmin ediliyor.