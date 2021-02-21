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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: AFP
Haber Giriş: 21.02.2021 - 12:18 | Son Güncelleme:

Soygunculardan hâlâ iz yok

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Soygunculardan hâlâ iz yok
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Berlin’de gündüz vakti bir bankanın para transfer aracını soyarak yaklaşık 1 milyon euroyu alıp kayıplara karışan soyguncuların aranmasına devam ediliyor.

SOYGUN, kentin merkezi Kurfürstendamm üzerinde gerçekleşmişti. Çöpçü kıyafetleri giyen ve beş kişi olduğu tahmin edilen soyguncular, zırhlı araç bankamatiklere para yerleştirmek için park edip kapılarını açtığı sırada saldırıya geçti. Güvenlikçileri silahla tehdit edip, göz yaşartıcı gaz sıkan soyguncular, para dolu çantaları araçlarına aktarıp olay yerinden kaçtı. Soyguncuların aracı sabah saatlerinde çaldıkları belirlendi. Polis öğleden sonra ise Kreuzberg yakınlarında yanmış halde bir araç buldu. Soyguncuların izlerini yok etmek için aracı yaktığı tahmin ediliyor.

Soygunculardan hâlâ iz yok

 

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