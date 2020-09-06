Soyguncu değil, yaşlı amcaymış!

BILD am Sonntag gazetesinde yer alan habere göre, emniyet her türlü soygun olasılığını göz önünde tutarak görevlendirdiği 50 kadar polisle önce bankanın çevresini sardı. Ardından özel eğitilmiş polisler dikkatlice banka şubesinin içine girdi. Bu sırada bankanın güvenlik kameraları da incelendi. Ancak ne görüntülerde ne de bankanın içinde anormal bir hareketlilik görülmedi. Polis banka içinde arama yaptığı sırada da defalarca alarm çalmaya devam etti.

İLK İSTEĞİ BİR BARDAK SU OLDU

Güvenlik kameralarının bulunmadığı kiralık kasaların olduğu bölüme bakmayı akıl eden polisler, burada yaşlı bir adamla karşılaştılar. Alarmın da yaşlı adamın kilitli kapıyı her açmaya çalıştığı sırada çaldığı belirlendi. Saat 21.00 sıralarında 83 yaşındaki yaşlı adam kapatıldığı bölümden kurtarıldı. Uzun süre kapalı alanda kalan yaşlı adamın ilk isteği ise bir bardak su oldu. Yaşlı adamın bankada nasıl kilitli kaldığıyla ilgili banka yönetimi inceleme başlattı. Bir görevlinin kapıları kilitlerken müşteriyi görmediği ihtimali üzerinde duruluyor.