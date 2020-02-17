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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 17.02.2020 - 12:56,Son Güncelleme:/

Soyguna müdahale edecekti!.. Yayaya çarptı

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Soyguna müdahale edecekti!.. Yayaya çarptı

Berlin’de silahlı soygun ihbarı alan polis ekibi, olaya müdahale etmeye giderken yayaya çarptı. Ağır yaralanan 30 yaşındaki yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KAZA, Marzahn’daki Allee der Kosmonauten’da meydana geldi. Hızla olay yerine giden polis aracı, karşıya geçmek isteyen ve kimliği belirlenemeyen bir yayaya çaprtı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, bir görgü tanığı polis aracının çok hızlı olduğunu, hem sirenlerinin çalmadığını hem de mavi ışığın açık olmadığını iddia etti. Emniyet ise bu iddiayı ne yalanladı ne de doğruladı. Kazadan sonra büyük şok geçiren ekip aracındaki biri kadın iki polisin ifadesi ise hâlâ alınamadı. Polislerin psikolojik tedavi altında olduğu öğrenildi.

Soyguna müdahale edecekti.. Yayaya çarptı

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