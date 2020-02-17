Soyguna müdahale edecekti!.. Yayaya çarptı

KAZA, Marzahn’daki Allee der Kosmonauten’da meydana geldi. Hızla olay yerine giden polis aracı, karşıya geçmek isteyen ve kimliği belirlenemeyen bir yayaya çaprtı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, bir görgü tanığı polis aracının çok hızlı olduğunu, hem sirenlerinin çalmadığını hem de mavi ışığın açık olmadığını iddia etti. Emniyet ise bu iddiayı ne yalanladı ne de doğruladı. Kazadan sonra büyük şok geçiren ekip aracındaki biri kadın iki polisin ifadesi ise hâlâ alınamadı. Polislerin psikolojik tedavi altında olduğu öğrenildi.