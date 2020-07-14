‘Soyağacı soruşturması’ tartışması: Bir tür ırkçılık

STUTTGART 15 Haziran gecesi polisle gençler arasında çatışmalara ve dükkânların yağmalanmasına sahne oldu. Olaylarla ilgili çoğunluğu Alman vatandaşı 500 genç hakkında soruşturma sürüyor. Stuttgart belediye meclis üyesi Yeşillerli Marcel Roth, Emniyet Müdürü Franz Lutz’un meclis oturumunda bu gençler hakkında soyağacı soruşturması yapacaklarını söylediğini iddia etti. Belediye Meclisi bu iddialar üzerine bir üyeye ses kaydını araştırttı. Ses kaydını dinleyen meclis üyesi bu kavramın kullanılmadığını söyledi. Ancak Yeşillerli Meclis üyesi Roth, önemli olan kavram değil, polisin köken araştırması yapması olduğunu belirtti ve bunu “Bir tür ırkçılık” olarak niteledi.

BAKANLIK SAVUNDU

Emniyet Müdürü Lutz’un toplantıda 11 şüpheli Alman’ın göçmen kökenli olup olmadığının netlik kazanmadığını ve nüfus idarelerinden bunu soruşturacaklarını söylediği kaydedildi. Federal İçişleri Bakanlığı soyağacı soruşturması eleştirilerine karşı polisi savundu. İçişleri Bakanlığı sözcüsü polisin zanlının aile ve sosyal çevresini araştırmasının standart bir uygulama olduğunu savundu ve bu araştırmanın zanlının göçmen kökenini de kapsadığını söyledi. Sosyolog Hans Gerd Jaschke, DLF radyosuna verdiği demeçte polisin göçmen köken soruşturmasının kaygı verici olduğunu eleştirdi ve şöyle dedi: “Burada sosyal çalışma önemli. Anne baba, öğretmenler önemli. Anne babanın nüfus bilgileri değil. Bu nedenle Stuttgart polisinin tavrı beni şaşırttı. Profesyonel bir tutum değil. Soyağacı soruşturması kutuplaşmaya ve göçmenlere karşı kurumsal şüpheciliğe yol açar.” Bochum Rıhr Üniversitesi’nden Prof. Tobias Singelnstein da polisin köken araştırmasını eleştirdi. Prof. Singelnstein polisin bununla zanlının göçmen kökenine odaklandığını ve bunun yanlış olduğunu söyledi.