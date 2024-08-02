Southport saldırısının ardından aşırı sağcılar ayakta!

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AŞIRI sağ grupların organize ettiği iddia edilen eylemlerde, çok sayıda kişi polisle karşı karşıya geldi. Başkent Londra ve kuzeydeki Hartlepool’daki eylemlerde toplamda 100’ün üzerinde kişi gözaltına alındı. Hartlepool’da bir polis aracının ateşe verilmesiyle ilgili 11 yaşındaki bir çocuk da gözaltına alınanlar arasında. 4 Temmuz’daki seçimlerle göreve gelen İşçi Partili Başbakan Keir Starmer, polis şefleriyle bir araya gelerek olayları değerlendirdi. Starmer, şiddet olaylarına işaret ederek, “Sokaklarımızda düzenin bozulmasına izin vermeyeceğiz” dedi.





ŞİDDETLİ YAĞIŞ İÇİN DUA EDİLİYOR

Eylem yapan grupları ‘haydutlar’ olarak niteleyen Starmer, “Aynı grup bir bölgeden diğer bölgeye doğru hareket ediyor. Biz de bunu yapabilecek bir polis gücüne sahip olmalıyız” dedi. Öte yandan Londra dahil İngiltere’nin birçok bölgesinde yüksek sıcaklıkların yanı sıra yoğun yağışlar görülmesi, sokaktaki tansiyonu düşürebilecek bir gelişme olarak takip ediliyor. Londra Metropolitan Polis Teşkilatı’nın eski dedektiflerinden Norman Brannan, İngiliz Metro gazetesine yaptığı açıklamada, “Polis, şiddetli yağış için adeta dua ediyor. Bu sokaktaki tansiyonu düşürebilecek bir gelişme” dedi.

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CAMİYE SALDIRILMIŞ POLİS ARACI ATEŞE VERİLMİŞTİ

Southport’ta 29 Temmuz’da bir dans okuluna giren kişinin bıçaklı saldırısında 3 çocuk yaşamını yitirmiş, 8’i çocuk 10 kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından polis, Cardiff doğumlu 17 yaşındaki zanlıyı yakalamıştı. Saldırgan perşembe günü ilk kez mahkemeye çıkarılırken, isminin Axel Muganwa Rudakubana olduğu, Galler’in başkenti Cardiff’te dünyaya geldiği ilk kez kamuoyuna duyuruldu. Öte yandan aşırı sağcı gruplara yakın haber siteleri ve sosyal medya hesapları, saldırganın adının Ali olduğunu ve ülkeye geçen yıl kaçak olarak geldiği haberlerini paylaşmıştı. Yayılan yalan haberler üzerine aşırı sağcı gruplar, Southport’ta bir camiye saldırmış, bir polis minibüsünü de ateşe vermişti.

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