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Southport saldırısının ardından aşırı sağcılar ayakta!

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#İngiltere#Southport#AVRUPADAN HABERLER
Southport saldırısının ardından aşırı sağcılar ayakta
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 10:36

İngiltere’nin kuzeybatısındaki Southport’ta 29 Temmuz günü bir dans okulunda 3 çocuğun yaşamını yitirdiği bıçaklı saldırı sonrası sokak eylemleri devam ediyor.

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AŞIRI sağ grupların organize ettiği iddia edilen eylemlerde, çok sayıda kişi polisle karşı karşıya geldi. Başkent Londra ve kuzeydeki Hartlepool’daki eylemlerde toplamda 100’ün üzerinde kişi gözaltına alındı. Hartlepool’da bir polis aracının ateşe verilmesiyle ilgili 11 yaşındaki bir çocuk da gözaltına alınanlar arasında. 4 Temmuz’daki seçimlerle göreve gelen İşçi Partili Başbakan Keir Starmer, polis şefleriyle bir araya gelerek olayları değerlendirdi. Starmer, şiddet olaylarına işaret ederek, “Sokaklarımızda düzenin bozulmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Southport saldırısının ardından aşırı sağcılar ayakta

ŞİDDETLİ YAĞIŞ İÇİN DUA EDİLİYOR
Eylem yapan grupları ‘haydutlar’ olarak niteleyen Starmer, “Aynı grup bir bölgeden diğer bölgeye doğru hareket ediyor. Biz de bunu yapabilecek bir polis gücüne sahip olmalıyız” dedi. Öte yandan Londra dahil İngiltere’nin birçok bölgesinde yüksek sıcaklıkların yanı sıra yoğun yağışlar görülmesi, sokaktaki tansiyonu düşürebilecek bir gelişme olarak takip ediliyor. Londra Metropolitan Polis Teşkilatı’nın eski dedektiflerinden Norman Brannan, İngiliz Metro gazetesine yaptığı açıklamada, “Polis, şiddetli yağış için adeta dua ediyor. Bu sokaktaki tansiyonu düşürebilecek bir gelişme” dedi.

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Southport saldırısının ardından aşırı sağcılar ayakta

CAMİYE SALDIRILMIŞ POLİS ARACI ATEŞE VERİLMİŞTİ
Southport’ta 29 Temmuz’da bir dans okuluna giren kişinin bıçaklı saldırısında 3 çocuk yaşamını yitirmiş, 8’i çocuk 10 kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından polis, Cardiff doğumlu 17 yaşındaki zanlıyı yakalamıştı. Saldırgan perşembe günü ilk kez mahkemeye çıkarılırken, isminin Axel Muganwa Rudakubana olduğu, Galler’in başkenti Cardiff’te dünyaya geldiği ilk kez kamuoyuna duyuruldu. Öte yandan aşırı sağcı gruplara yakın haber siteleri ve sosyal medya hesapları, saldırganın adının Ali olduğunu ve ülkeye geçen yıl kaçak olarak geldiği haberlerini paylaşmıştı. Yayılan yalan haberler üzerine aşırı sağcı gruplar, Southport’ta bir camiye saldırmış, bir polis minibüsünü de ateşe vermişti.

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Southport saldırısının ardından aşırı sağcılar ayakta

Southport saldırısının ardından aşırı sağcılar ayakta

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#İngiltere#Southport#AVRUPADAN HABERLER

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