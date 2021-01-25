‘Sosyal yardımı 600 euroya çıkarın’

ARALARINDA Almanya’nın en büyük sendikaları Birleşik Hizmet Sendikası (ver.di), Bilim ve Eğitim Sendikası (GEW) ile Awo, VdK ve Diakoni gibi ülke genelinde örgütlenmiş sosyal yardım kuruluşlarının da bulunduğu önemli sendika ve birliklerin ortak çağrısında, dar gelirlilerin salgın altında ezilmesine izin verilmemesi istendi. Almanya Sosyal Dernekler Birliği Başkanı Adolf Bauer, “Sosyal ve ekonomik olarak zayıf aileler korona salgını altında ezilmemeli” dedi. Ortak çağrı yapan kuruluşlar adına açıklama yapan Ulrich schneider ise, “Hükümetten beklentimiz, hiçbir mazeret bildirmeden dar gelirli ailelere yardım etmesi. Fakir olmanın faturası ağır. Sembolik atılan adımlar durumu kurtarmaz” dedi.

Almanya Sosyal Dernekler Birliği Başkanı Adolf Bauer

SPD DESTEKLEDİ

Çağrıda, kira sözleşmelerinin salgın döneminde iptal edilmesinin yasaklanması da gündeme getirildi. Koronavirüs nedeniyle geliri düşenlerden hiç kimsenin kira sözleşmesinin feshedilememesi gerektiği belirtilen açıklamada, her aileye 100 euro korona yardımının derhal yapılması yer aldı. Hükümetin küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) sendika ve birliklerin ortak yardım çağrısını destekledi. SPD Federal Meclis Grup Başkanı Katja Mast, Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil’e çağrıda bulunarak dar gelirli ailelere maske için bir kereye mahsus 100 euro yardım yapılmasını istedi. Olağan dışı ihtiyaçlar için olağan dışı yardımın yapılması gerektiğini belirten Mast, hükümet ortağı CDU/CSU’ya da seslenerek bu yönde engel çıkarmamalarını istedi. Hükümet, aldığı kararla 1 Ocak’tan itibaren tek başına yaşayanlar için sosyal yardım miktarını 446, birlikte yaşayan çiftlerden her birisi için de 401 euroya çıkarmıştı.