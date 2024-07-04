Sosyal yardıma muhtaç emeklilerin sayısı arttı

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BU, Mart 2023’e kıyasla yaklaşık 35 binlik artışla şimdiye kadar kaydedilen en yüksek rakam oldu. 2015’ten bu yana ise yaklaşık yüzde 40’lık artış kaydedildi. Bu rakamlara emeklilik maaşı çok düşük olduğu için temel güvence desteği alanların yanı sıra emeklilik maaşı olmayanlar da dahil. DW Türkçe’nin haberine göre BSW lideri Sahra Wagenknecht, bu tablonun koalisyon hükümetinin yetersizliğini gösterdiğini savundu. Wagenknecht, bu artış eğiliminin Alman emeklilik sisteminin çok sayıda ileri yaştaki vatandaşı ‘onur kırıcı bir yoksulluğa sürüklediğini’ ifade etti.