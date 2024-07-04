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Sosyal yardıma muhtaç emeklilerin sayısı arttı

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#Almanya#Emekli#AVRUPADAN HABERLER
Sosyal yardıma muhtaç emeklilerin sayısı arttı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 16:52

Almanya’da Sahra Wagenknecht İttifakı/Sağduyu ve Adalet İçin (BSW) partisinin sorularına Federal İstatistik Dairesi’nin verdiği yanıta göre, 2024’ün ilk çeyreğinde ileri yaştaki 719 bin 330 vatandaş, temel güvence (Grundsicherung) desteği aldı.

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BU, Mart 2023’e kıyasla yaklaşık 35 binlik artışla şimdiye kadar kaydedilen en yüksek rakam oldu. 2015’ten bu yana ise yaklaşık yüzde 40’lık artış kaydedildi. Bu rakamlara emeklilik maaşı çok düşük olduğu için temel güvence desteği alanların yanı sıra emeklilik maaşı olmayanlar da dahil. DW Türkçe’nin haberine göre BSW lideri Sahra Wagenknecht, bu tablonun koalisyon hükümetinin yetersizliğini gösterdiğini savundu. Wagenknecht, bu artış eğiliminin Alman emeklilik sisteminin çok sayıda ileri yaştaki vatandaşı ‘onur kırıcı bir yoksulluğa sürüklediğini’ ifade etti.

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#Almanya#Emekli#AVRUPADAN HABERLER

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