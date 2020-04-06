Sosyal yardım alanlara kontrol de yok yaptırım da

İŞ ajansı bu kararı kriz sırasında yapılan başvuruların geciktirilmeden değerlendirilip taleplerin yerine getirilmesi için aldı. Sosyal yardım talep edeceklerin form doldurmadan sadece maille başvurması yeterli. Yapılan başvurular geriye dönük iki ay için de geçerli olacak. 1 Mart ile 30 Haziran arasında sosyal yardım talep edenlerin geliriyle sahip oldukları servetleri de geçici olarak araştırılmayacak. Bekarlarda kişi başına 60 bin, evli veya çiftlerde ise 90 bin Euro’dan fazla serveti olanlar bu karar kapsamı dışında tutuluyor.

RANDEVU YOK

İş ajansları sosyal yardım alanlarla kriz döneminde randevu almadığı için yaptırım uygulamasını da şimdilik rafa kaldırıldı. Şimdiye kadar ödeme yapılan kişiler arasında aldığı yardımla kıtlık varmışçasına alışveriş yaptıkları için parasını tüketenlere ise ek ödeme yapılmayacak. Başvuru sahiplerinin talepleri kabul edilmeyecek.