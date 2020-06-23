Sosyal yardım alan aile, Lamborghini...

BELÇİKA’da yayımlanan DH gazetesinin haberine göre, Liege kentinde yaşayan 54 yaşındaki Antonio ve eşi, 2008-2016 döneminde 320 bin Euro tutarında sosyal yardım ve hastalık sigortası desteği aldı. Sosyal desteklemelerden sorumlu kurumlar, yaptıkları incelemede çiftin yardımlardan faydalanırken, cep telefonu, giyim, bilgisayar, motosiklet ve aralarında 2 adet Lamborghini de olan çok sayıda ürünün ticaretini yaptığını belirledi. Çift hakkında dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamasıyla hukuki süreç başlatıldı.