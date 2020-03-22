Sosyal temas yasağı



ZİRVEDE, sokağa çıkmaya ilk kez sıkı kısıtlamalar getiren Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ile diğer eyalet başbakanları arasında sert tartışmalar yaşandığı öğrenildi. Merkel ve eyalet başbakanları genel sokağa çıkma yasağı yerine birçok konuda uzlaştı. Bunların en başında ise aile olmayan iki kişiden fazla insanın bir araya gelmemesi. Aksi halde ağır para cezası kesilebilecek. Zirvede ortak karara bağlanan diğer hususlar ise şöyle; Aile olmayanlar haricinde sokakta, meydanda, parkta hiç kimse iki kişiden fazla bir araya gelemeyecek. Vatandaşlar alışverişe, işe, eczaneye, doktora rahatlıkla gidebilecek, ancak burada da iki kişi kuralı işleyecek. Restoranlar, kafeler tamamen kapanacak, sadece kapalı yiyecek siparişi alınabilecek. Birebir yakın temas gerektiren kuaförler, kişisel bakım merkezleri, kozmetik ve masaj salonları gibi yerler kapanacak. Alışveriş yaparken, otobüs beklerken ya da kasada ödeme yapmak için beklerken, öndeki kişiyle en az 1.5 metre mesafe bırakacak. Bu konuda bir kişi herhangi bir sıkıntı yaşadığında karşı taraftan şikâyetçi olabilecek. Ve yine bu durumlarda ağır para cezası kesilebilecek. Aynı evde yaşayan aile fertleri ve aile fertleri arasında cenaze törenleri, bu uygulamanın dışında tutulacak. Aynı evde oturan aile fertleri birlikte dışarı çıkabilecek, gezebilecek. Eyaletler bunun dışında kendi sokağa çıkma kısıtlamalarına da devam edecek. Tüm özel partiler, eğlenceler iptal edilecek. Bu kuralların hepsi iki hafta geçerli olacak. Polis insanların yasağa ve kurallara uyup uymadığını sıkı kontrol edecek.

ÖLÜM KALIM MESELESİ

Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet, tarihi ve çok ciddi bir durumla karşı karşıya olduklarını, özellikle İtalya ve Fransa’daki durumun alarm verici olduğunu söyledi. Laschet, “Bu bir ölüm kalım meselesi” dedi. Herkesin sosyal teması en aza indirgemesi gerektiğini belirten Laschet, virüs bulaştırma tehlikesinin sokağa çıkma yasağı yerine iki kişiden fazla insanın bir araya gelmesini yasaklamakla daha iyi önlenebileceğini söyledi.

Eyalet başbakanları, erken davranarak sokağa çıkmayı kısıtlayan Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’i sert eleştirdi. Dışarı sızan bilgilere göre Söder, telekonferansı terk etmekle tehdit etti. Bazı eyaletler beş kişiye kadar insanların bir araya gelmesine müsaade edilmesini istedi. Ancak sonunda iki kişiyle sınırlanmasında uzlaşmaya varıldı. Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Laschet ile birlikte 11 eyaletin ortak hazırladığı önlemler paketinde temiz havanın özellikle şimdi önemli olduğu belirtildi. Bu nedenle insanların çocuklarıyla temiz havaya çıkıp hareket edebilmesinin önemi vurgulandı.



