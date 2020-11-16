‘Sosyal temas daha fazla sınırlandırılmalı’

ALMANYA’da eyaletler yeni korona önlemleri konusunda farklı görüşteler. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, çok açık ve daha sıkı kurallardan yana olduğunu söyledi. Korona vakaları sayısını düşürmek için mevcut önlemlerin yeterli gelmediğini belirten Söder, sosyal temasın kesinlikle daha fazla sınırlandırılması gerekeceğini vurguladı. Okulların da virüsün yayıldığı yerler olduğu izlenimi taşıdığını aktaran Söder, bu nedenle değişimli olarak yüz yüze eğitim ve uzaktan ders alternatifleri üzerinde düşünmek gerektiğini kaydetti.

OKULLAR AÇIK KALMALI

Mecklenburg Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig ise okul ve yuvaların kesinlikle açık kalması gerektiğini söyledi. Kendi eyaletinde virüsün daha çok okullarda değil, dışarıda bulaştığını belirten Schwesig, Robert Koch Enstitüsü’nü virüsün öğrenciler ve öğretmenler arasında ne kadar yayıldığı konusunda bir istatistik hazırlamaya çağırdı.