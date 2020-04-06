Sosyal mesafe kuralına ramazan ayında da uyalım

ALMANYA’da koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerin 19 Nisan’a kadar uzatıldığını, ancak ramazan ayının 23 Nisan’da başlayacağını belirten Mauz, önlemlerin uzatılması halinde ramazanda da kurallara sıkı sıkıya uyulmasını istedi. Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada ülkede yaşayan Müslüman cemaati sosyal mesafe ve alınan önlemler konusunda bilgilendirmek için bir video mesajı yayınlayacağını belirten Bakan Widmann Mauz, cemaat temsilcileri ve göçmen dernek yöneticileriyle de bu konularda görüşeceklerini söyledi. Toplu ibadetlerin söz konsu olamayacağını belirten Mauz, “Şimdi herkese sorumluluk düşüyor” dedi.

Berlin’de korona krizi nedeniyle hoparlörden okunan ezanı duyan yaklaşık 300 kişi, namaz kılmak için camiye gelmiş ancak polis müdahale etmişti. Cami imamı dışarıdan ezan sesinin camide ibadete çağrı anlamına gelmeyeceğini sosyal medya üzerinden duyuracaklarını söylemişti. Korona krizi nedeniyle kilise, cami ya da sinagoglarda toplu ibadetler yasak.