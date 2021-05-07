Sosyal medyadan tehdit ve hakaretlerde şirkeler de sorumlu olacak!

KONUYLA ilgili olarak Federal Adalet Bakanı Christine Lambrecht’ın hazırladığı yasa tasarısı Federal Meclis’te kabul edildi. Yeni yasaya göre sosyal medya şirketleri kendi platformlarında sunulan bu tür paylaşımların ortadan kaldırılması ve daha şeffaf bir yöntem uygulanması için sorumlu olacak. Yasayla birlikte şu anda çok komplike olan şikâyet bildirimleri daha kolay yapılabilecek.

FDP: SANSÜR ANLAMINA GELİR

Adalet Bakanı Lambrecht, “Eğer bir kişi mahkeme yoluyla uğradığı hakarete ve tehdite karşı girişimde bulunursa, bundan böyle hakaret yapan kişinin ismi ve bilgileri daha kolay bir şekilde talep edilebilecek” dedi. Aynı şekilde sosyal medya şirketleri, bu alanda araştırma yapacak olan bilim insanlarına da istedikleri raporları vermek zorunda kalacak. Aşırı sağcı parti AfD ile FDP yasaya karşı çıkarken, Yeşiller ve Sol Parti çekimser kaldı. Sol Parti milletvekili Niema Movassat, polisin bu yolla çok daha kolay bir şekilde verileri talep edebileceği belirterek yasayı eleştirdi. FDP ise bunun sansür anlamına geleceğini belirtti.