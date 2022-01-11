Sosyal medyada yeni dönem

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BU uygulamanın, ilk etapta 2 milyonun üzerinde kullanıcısı olan platformlar için geçerli olacağı açıklandı. İnternet ortamında suç içerikli metinlerin saptanması için BKA bünyesinde oluşturulacak ‘İnternetteki Suç İçeriğine İlişkin Merkezi Raporlama Bürosu’nda 200 memurun görev almasının planlandığı belirtildi. Facebook, Instagram, Twitter ve Google gibi sosyal ağ platformlarının ise tüm paylaşımları kendilerinin kontrol edip, şüpheli durumlarda ilgili emniyet birimlerine bilgi vermeyi sürdüreceklerine dikkat çekildi. Ancak Facebook ve Google kendilerine dönük bu farklı uygulamaya tepki gösterdi. Almanya genelinde önümüzdeki ay başı itibariyle hayata geçirilecek uygulama çerçevesinde 250 bin suç duyurusu ve 150 bin ceza davası açılmasının beklendiğinden hareket edildiği açıklandı.