Sosyal medyada çocuklarınızın fotoğrafını paylaştırken aman dikkat!

ALMAN Birinci televizyon Kanalı ARD-Panorama programının araştırmasına göre Facebook, Instagram ve Tik Tok gibi sosyal medya platformlarında paylaşılan fotoğraf ve videoların yaklaşık dörtte biri pedofiller tarafından Darknet olarak bilinen gizli ve kaynağı takip edilemeyen internet ortamında paylaşılıyor.

SAPIK FANTAZİL HİKÂYELER

Pedofillerin Darknet’teki çocuk pornosu sitelerinde, ‘Çıplak olmayan görüntüler’ başlığı altında çocukların fotoğraflarını paylaşıp altına sapık fantazili hikâyeler yazdıkları belirtildi. Yapılan araştırmada Darknet’te çok sayıda Youtube’dan indirilen çocuk videoları da bulunduğu belirtildi. Araştırma ekibi, Facebook ve Instagram gibi platformlardan indirilen fotoğraf ve videoların kaynağının kaydedildiği için, fotoğrafları paylaşan ebeveynlerin profillerine de ulaşılabildiğini tespit etti.

GİZLİLİK AYARLARI UYARISI

Facebook’tan yapılan açıklamada, velilerin özel fotoğraf ve videolarını paylaşmadan önce gizlilik ayarların gözden geçirmeleri tavsiyesinde bulunuldu. Facebook’tan fotoğraf indirmenin genel anlamda tüzüğe aykırı olduğuna dikkat çekilirken, YouTube da aileleri ve çocukları en iyi şekilde koruyan bir teknolojiye yatırım yaptıklarını duyurdu.