Sosyal medya gençleri hastanelik etti!

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, dünyada 10-19 yaş aralığındaki her 7 kişiden biri ruhsal bozukluk yaşıyor. En sık görülen rahatsızlıklar arasında ise kaygı, depresyon ve davranış bozuklukları yer alıyor.

Uzmanlar özellikle sosyal medya kullanımının gençler arasında hızla artmasının bu rakamları tetikleyebileceğini öngörüyor. Yapılan araştırmalar Avrupa genelinde gençlerin ruhsal sorunlar nedeniyle hastaneye yatış oranlarının büyük ölçüde arttığını ortaya koyuyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) raporu, sosyal medyayı sorunlu kullanan kişilerin bu platformlarda dürtülerini kontrol etmekte zorluk çektiğini bunun da duygu durumu üzerinde olumsuz etkiye yol açtığını gösteriyor.

Özellikle Fransa, AB'nin 16 yaş altındakilere sosyal medya yasağı getiren Avustralya örneğini izlemesi gerektiğini savunuyor.

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Sosyal medya platformları, bağımlılık yaratan özellikleri ve gençlerin ruh sağlığı krizlerindeki rolleri konusunda AB'nin yakın markajı altında bulunuyor.