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Sosyal kesintilerde artış

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#SOSYAL KESİNTİ#AVRUPADAN HABERLER
Sosyal kesintilerde artış
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 10:31

Almanya’da yüksek gelirliler, önümüzdeki yıl daha fazla emeklilik ve hastalık sigortası primi ödemek zorunda kalacak.

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Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, rakam vermeden Emeklilik Sigortası ve Hastalık Kasaları Sigortası prim ödeme sınırlarının yükseltileceğini belirtirken, Alman medyasında somut rakamlar yer aldı. Der Spiegel dergisi, şu anda yüksek gelirliler için Batı’da 7 bin 550, Doğu’da 7 bin 450 Euro olan Emeklilik Sigortası prim ödeme üst sınırının ayda 8 bin 50 Euro’ya yükseltileceğine yer verdi. Aynı şekilde şu anda Hastalık ve Bakım Sigortası prim ödemeleri için üst sınır hem Batı hem de Doğu’da 5 bin 175 Euro olduğu halde, gelecek yıl bu rakamın 5 bin 512 Euro 50 Cent’e yükseleceği de belirtildi. Almanya’da şu anda aylık kazancın yüzde 18.6’sı olan ve yarısı işveren tarafından ödenen Emeklilik Sigortası primi ile yüzde 14.6 olan ve aynı şekilde yarısı çalışanlar tarafından ödenen Hastalık Sigortası prim ödemeleriyle ilgili yeni düzenlemelerine önümüzdeki aylarda kesin şeklinin verileceği de açıklandı.

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#ALMANYA#SOSYAL KESİNTİ#AVRUPADAN HABERLER

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