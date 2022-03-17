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Sosyal Hizmet Uzmanı Emirel Dede, vatandaşları bilgilendirdi

#Almanya#Sosyal Hizmet Uzmanı Emirel Dede Vatandaşları Bilgilendirdi#AVRUPADAN HABERLER
Sosyal Hizmet Uzmanı Emirel Dede, vatandaşları bilgilendirdi

Nürnberg Başkonsolosluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği’nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Emirel Dede, Fürth DİTİB Derneği’nde bilgilendirme toplantısı yaptı.

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DEDE, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yurt dışında çalıştıkları süreleri borçlanmaları halinde Türkiye’de sigortalı gibi geçirmiş sayılmalarının ilk kez 1978 yılında çıkarılan 2147 sayılı yasa ile mümkün kılındığını söyledi. Daha sonra bu yasanın yerini hakları saklı kaymak kaydıyla 1985 yılında yürürlüğe giren 3201 sayılı yasanın aldığını vurgulayan Emirel Dede, asıl amacın, yurt dışında bulunmuş ancak sosyal güvenlik hakkı elde edemeden Türkiye’ye dönmüş vatandaşlarımızın sosyal güvenliliklerini güvence altına almak olduğunu belirtti.

Sosyal Hizmet Uzmanı Emirel Dede, vatandaşları bilgilendirdi

Sosyal Hizmet Uzmanı Emirel Dede, vatandaşları bilgilendirdi
BAŞKA ÜLKELERDE YOK
Dede, başka bir ülkede olmayan bu şekilde geriye dönük borçlanmanın sadece yurt dışındaki vatandaşlarımız için var olduğunu anlattı. Çalışma Ataşeliklerinin çalışma alanına giren konularda da açıklama yapan Dede, özellikle 3201 sayılı kanunda olan değişikliklere değindi. ‘Otomatik Bilgi Paylaşımı’ ve ‘Minijob’ konularına da değinen Dede, 26.06.2020 tarihinden sonra ‘Minijob’ işlerde çalışma hakkının 3101 sayılı kanuna göre emekli olanlara yeniden verildiğini söyledi. Vatandaşlarımızın bir işe başlamada önce mutlaka işverenleriyle konuşup kısa süreli sigortaya tabi olmayan bir statüde çalışmalarının altını çizdi. Dede, vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla Nürnberg Çalışma Ataşeliği’ne gelerek her türlü işlemleri yaptırabileceklerini belirtti.

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