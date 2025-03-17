Sosyal Daire’ye tepkiler büyüyor! Alzheimer hastasını eve mahkûm etti!

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Eşi Silke Klotz, kocasına bakabilmek için işini bırakmak zorunda kaldı. Silke ve damadı, temiz hava almak isteyen Uwe Klotz’u her gün sırtlarında taşıyarak merdivenlerden indirip çıkarmakta büyük zorluk çekmelerine rağmen, Sosyal Daire’nin duyarsız tavrı tepkilere yol açtı. Olayın Alman kamu televizyonu ARD’de yayınlanan “Ne Zaman Öleceğini Bilmek İstiyor Musun?” başlıklı belgeselde ele alınmasının ardından milyonlarca izleyici de tepki gösterdi.

TORUNUNU ORMANDA UNUTTU

Saksonya eyaletinin Freital kentinde yaşayan ve bir nakliyat şirketine sahip olan Uwe Klotz’un, 2016 yılında torununu bebek arabasında gezdirmeye çıkarıp ormanlık alanda unutarak eve geri dönmesi üzerine Alzheimer hastalığına yakalandığı anlaşıldı. Eşinin ifadesine göre, doktorlar hastalığın ilerleyici olduğunu ve en fazla 5 ila 10 yıl daha yaşayabileceğini belirtti. Beşinci derece bakıma muhtaç olan eşini her gün sırtlarında taşımakta zorlandıklarını dile getiren Silke Klotz, 2024 yazında Sosyal Daire’ye merdiven asansörü yapılması için başvurduklarını, ancak taleplerinin 2025 yılı Ocak ayında reddedildiğini söyledi. “Kendi maddi imkanlarımız yok, ne yapacağımızı şaşırdık” diyerek çaresizliğini dile getiren Klotz ailesi, konuyu yargıya taşıyarak Sosyal Daire’ye karşı dava açtı.