Sorumsuz doktor virüsü yaydı

ALMANYA’nın Bavyera sınırları içinde kalan Deggendorf beldesinde görevli bir doktorda koronavirüs semptomları ortaya çıktı. Doktor virüsten şüphelendi ve test yatırdı. Ancak test sonucunu karantinada beklemek yerine çalışmaya devam etti ve bir süre sonra test sonucu pozitif çıktı. Hastalığını öğrenen doktor işi bırakıp karantinaya girdi. Ancak iş işten geçmişti. Test sonucunu aldığı güne kadar temas ettiği kişiler ve onların temas ettiği kişi sayısı 275 olarak saptandı. Tamamı karantinaya alındı ve teste tabi tutuldu. Gelen test sonuçlarında beş kişide daha virüs tespit edildi. Bazı kişilerin test sonucu ise henüz alınmadı. Bu hafta içinde tamamlanması beklenen sonuçların pozitif çıkmasından endişe ediliyor.

SORUMSUZLUK YAPTI

Olayın duyulmasının ardından yerel yöneticiler doktora ateş püskürttü. Deggendorf Kaymakamı Christian Bernreiter, “Yaptığı elbette sorumsuzluk. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Tutumumun ceza yasası kapsamına girip girmeyeceğini savcılık inceliyor” dedi. Doktorun temasta bulunduğu kişiler arasında bir kız öğrenci de bulunuyor. Öğrencinin tüm sınıf arkadaşları ve bindiği otobüsteki yolcular da karantinaya alındı. Kız öğrencinin eğitim gördüğü okul ise bir günlüğüne kapatıldı.