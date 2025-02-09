‘Sorumluluk üstlenmeye hazırız’

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Brandenburg’un başkenti Potsdam’da yapılan olağanüstü kurultayda liberallerin “seçim çağrısı” karara bağlanırken, FDP Genel Başkanı Christian Lindner, “Sağ ve sola karşı politik ortayı savunalım ve koruyalım” çağrısında bulundu. ‘Politik orta’nın hem sağ hem sol tarafından baskı altında olduğuna dikkat çeken FDP lideri, “Orta sinmemeli, orta çekip gitmemeli. Eğer orta zayıflarsa bizim ülkemiz de değişir” uyarısında bulundu.

‘BAŞKA ALTERNATİF YOKTU’

Partisinin ekonomik alanda köklü değişikliklerden yana olduğunu vurgulayan Lindner, SPD ile Yeşiller aynı görüşte olmadıkları için koalisyon hükümetini terk ettiklerini de söyledi. “Biz makamlarımızı koruyabilirdik, ama bu bizim kendimize olan saygıyı yitirmemiz olurdu, ülkemize zarar vermek olurdu” diyerek koalisyonu terk etmenin dışında bir alternatif görmediklerinin de altını çizdi.

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‘AfD’NİN ÖNÜ IŞIK ZİNCİRLERİYLE KESİLMEZ’

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin politikalarını eleştiren ve partiyi Almanya’yı çıkmaza sürüklemekle suçlayan Christian Lindner, son haftalarda AfD’ye karşı düzenlenen protesto gösterilerini de eleştirdi. Lindner, “AfD’nin önü ışık zincirleriyle kesilmez. Bu partiyi ancak onu güçlendiren politik sorunları çözerek zayıflatabilir ve etkisiz hale getirebiliriz” dedi. Lindner, 23 Şubat’ta yapılacak seçimlerin ardından CDU/CSU ile koalisyona hazır olduklarını belirtirken, Yeşiller ve SPD ile kesinlikle işbirliği yapmayacaklarını yineledi.





LİBERALİZM YOK OLUR

FDP’li Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, hedefin bu seçimlerde el ele vererek yüzde 5 barajını aşmak olduğunu söyledi. Seçmenlerin yüzde 30’unun henüz kime oy vereceği konusunda kararsız olduğuna işaret ederken, “Hedeflerimizi ve Almanya’nın liberallere ihtiyacı olduğunu iyi anlatıp, kararsızları da ikna etmeliyiz” dedi. FDP’nin yüzde 5 barajını aşamamasının Almanya’nın zararına olacağını ve liberalizmin yok olacağını savunan Kubicki, “Eğer Hür Demokratlar gelecek Federal Meclis’te temsil edilmezse, Almanya’da liberalizmin partisi er veya geç yok olup gidecektir” açıklamasında bulundu.