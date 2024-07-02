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“VERİMLİ görüşmeler gerçekleştirdik. Davetiniz ve misafirperverliğiniz için tüm Alman hükümeti adına size teşekkür etmek istiyorum. Almanya ve Polonya iyi komşular, yakın ortaklar ve güvenilir dostlardır. İş birliğimizi daha da genişletmek niyetindeyiz. İki ülkenin farklı alanlarda daha yakın iş birliğine girmesi de mümkün gözükmektedir. Bugünkü görüşmemizde yeni bir ‘Polonya-Almanya Eylem Planı’nı kabul ettik. İki ülkenin de yararına olacak bir dizi program ve projeyi hayata geçireceğiz. Küresel çaptaki sorun ve zorluklarla ancak birlikte yüzleşilmesi gerekiyor ve Avrupa güvenliğini sadece bu şekilde sağlayabilir. Alman işgali gibi meseleler, eylem planının tam merkezinde. Almanya, Avrupa’da güçlü bir Polonya istiyor.”

‘TARİFSİZ ACILAR YAŞATTIK’

“Bu yıl, Varşova Ayaklanması’nın 80’inci yıl dönümü ve Almanya’nın Polonya’ya yönelik saldırısının 85’inci yıl dönümünü olacak. Biz Almanlar, İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya’ya tarifsiz acılar yaşattık. Alman işgalinin milyonlarca kurbanına karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu sebeple görevlerimizin de farkındayız. Almanya bu acıları yaşayanlardan hayatta olanlara desteğini gösterecek. İkinci Dünya Savaşı’nın ve Nazi işgalinin Polonyalı kurbanlarını anmak için Berlin’de bir merkez kuracağız. Polonya ve Almanya’nın güvenliği birbirine bağlı. Polonya’nın güvenliği aynı zamanda Almanya’nın güvenliği anlamına geliyor. NATO müttefiki ve AB’deki ortaklar olarak güvenlik konusunda bakışımız bu şekilde olmalı. Putin, Avrupa’da barışı bozdu ve güvenliğimizi tehdit ediyor. Rusya’nın emperyalist savaşına karşı yorulmak bilmeyen bir mücadele veren Ukrayna’nın yanında birlikte durmaktayız.”

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‘DOĞRU YÖNDE ADIMLAR’

Donald Tusk ise Scholz ve Alman hükümetinin İkinci Dünya Savaşı ile ilgili yaşananlara yönelik önerilerini olumlu karşıladığını söyledi: “Almanya’nın tüm kıtanın güvenliği konusunda ortak sorumluluk almaya hazır olması önemli. Geleceğe baktığımızda, benim için bu, bir bakıma geçmişte olanlara da cevap verecek en büyük, en inandırıcı eylem olacaktır. Bütün bunlar doğru yönde atılmış adımlar ve sinyaller. Güvenlik bizim için de öncelikli. Almanya dahil olmak üzere tüm Avrupa ve özellikle Polonya ve Ukrayna, Rusya ve Belarus ile sınırı olduğu için belli riskler ile karşı karşıya. Scholz da bu durumun Polonya için ciddi sorunlara neden olduğunun da altını çizmiştir. Polonya sabotaj eylemleri riskiyle karşı karşıya. Göç konusunda iş birliği, Avrupa’nın sınırlarının güvenli bir hale getirilmesi konuları ortak çalışmanın önemli konuları arasında. Sayın Scholz’un bu konulardaki yaklaşımı memnuniyet verici.”

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‘BİR DAHA YAŞANMAMALI’

Baltık devletlerinin Avrupa sınır güvenliği projesi olan ‘Doğu Kalkanı’ projesinin önemini vurgulayan Başbakan Tusk, Avrupa’nın doğu sınırının çok etkili bir şekilde korunmasının Almanya’nın da çıkarına olduğuna şüphesi bulunmadığını açıkladı. Tusk, “İkinci Dünya Savaşı’nın en büyük kurbanlarından biri Polonya’dır. İkinci Dünya Savaşı’nda yaşananların faillerinden olan Almanya, bugün özgür ve demokratik Avrupa’nın güvenliğini etkili bir şekilde sağlamalıdır. Savaş trajedisi topraklarımızda bir daha yaşanmamalıdır” diye konuştu.