‘Sorumlu davranın, aşı olun’

“SEVGİLİ yurttaşlarım, çok şey başardık. Her gün yapılan her aşı ile pandeminin sıkıntılarından bir parça daha uzaklaşıp, yaşamımıza geri dönüyoruz. Ülkemizdeki insanların çoğu ilk doz aşıyı yaptırdı. Benim gibi birçok insan ilk doz aşıyı yaptırmak için randevuyu sabırsızlıkla bekledi. Bazıları kendileriyle boğuşsa da yine de aşı yaptırdı. Bundan dolayı herkese teşekkür ediyorum. İnsanların kendilerini ve başkalarını koruyabilmeleri için kısa sürede böyle bir aşı bulunması sevindirici. Ben geçen bu 1.5 yıl içinde toplumumuzun ortaya koyduğu tutumla gurur duyuyorum. Dayanışma, sağduyu, disiplin, yaratıcılık ve karşılıklı yardım. Şimdi bunlardan da önemlisi, hepimize, toplumumuza büyük görev düşmekte. Benim ricam; Kendinize ve başkalarına karşı sorumluluk gösterin. Aşı olun, aşı yaptırın!”