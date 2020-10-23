‘Sorgusuz, sualsiz, ayrımcı, saygısız ve nefret dolu’

OKTAY, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sorgusuz sualsiz ve ölçüsüz bir şekilde sabah namazı esnasında Berlin Mevlana Camii’ne yapılan polis baskınını şiddetle kınıyorum” ifadesini kullandı. Berlin Savcılığı ve polisinin, bu tutumu nedeniyle Müslüman toplumundan özür dilemesi gerektiğini belirten Oktay, Mevlana Camisi cemaatine de geçmiş olsun dileklerini iletti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Alman polisleri tarafından yapılan baskında hassasiyetlerin ve kutsalların hiçe sayıldığını belirtti. Bu nefret dolu tutumu şiddetle kınadığını vurgulayan Erbaş, “Özellikle Avrupa’da İslam düşmanlığı üzerinden üretilen nefret dilinin resmi makamlar tarafından da desteklendiğine şahit oluyoruz. Müslümanlara yönelik yapılan bu ayrımcı ve saygısız muamele hiçbir bahane ile kabul edilemez” ifadelerini kullandı. ‘ŞİDDETLE KINIYORUZ’

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Mevlana Camisi’nde sabah namazı için toplanıldığı esnada mali konuda yürütülen bir soruşturma kapsamında polis baskını yapıldığı hatırlatıldı. Caminin kentteki en eski ve merkezi ibadethanelerden biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi: “Mevlana Camisi’ne polis tarafından yapılan baskını şiddetle kınıyoruz. Bu çirkin eylemle ibadet yerlerinin kutsallığına gösterilmesi gereken hassasiyet hiçe sayılmıştır. Polislerin baskın bahanesiyle cami içinde botlarıyla dolaşmaları ve ibadethaneyi kirletmeleri hiçbir şekilde mazur görülemez. Bu çirkin eylemin ifade ve inanç özgürlüğü konusunda ders vermeye kalkan bir ülkenin başkentinde gerçekleştirilmesi ise ayrıca düşündürücüdür. Bu baskın Müslüman toplumuna karşı yapılmış izahı mümkün olmayan bir hareket. Bu baskın Almanya’daki Müslüman toplumunun maruz kaldığı ön yargılı, ayrımcı ve orantısız muamelenin yeni bir örneğidir. Müslümanların daha fazla dışlanmadan ve ötekileştirilmeden Almanya’nın ayrılmaz bir parçası oldukları gerçeğini Alman makamlarının idrak etmeleri gerekir.”