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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Instagram
Haber Giriş: 20.04.2020 - 11:12,Son Güncelleme:

Sophia Thomalla Spahn’a çattı: Dövme dükkânları neden kapalı

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Sophia Thomalla Spahn’a çattı: Dövme dükkânları neden kapalı
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Beşiktaş’ın kalecisi Loris Karius’la yaşadığı aşk nedeniyle İstanbul’a yerleşen Alman oyuncu Sophia Thomalla, Alman Sağlık Bakanı’na, “Dövme ve piercing dükkânları niçin kapalı” diye çattı. Sağlık Bakanı Spahn’dan cevap gecikmedi.

ALMANYA’da kapatılan dövme ve piercing dükkânlarının açılmasına izin verilmemesine kızan Sophia Thomalla, Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn’ı sert eleştirdi. Instagram hesabında bir dövmecinin yanında poz veren Sophia Thomalla, “Kuaför salonları 4 Mayıs’ta açılmayı beklerken, neden dövme ve piercing dükkânlarının açılma umudu bile olmasın. Onlar niçin dükkânlarını kapatmak zorunda kalsın” diye sordu. Thomalla dövme dükkânlarının kuaför salonlarından çok daha az müşterisi ve çok daha fazla hijyenik olduğunu savundu. Ünlü oyuncu Bild gazetesine çıtlattığına göre Spahn, Sophia Thomalla’ya doğrudan cevap yazdı: “Kuaför salonlarına talep çok daha yüksek olması nedeniyle bu kararı aldık.”

Sophia Thomalla Spahn’a çattı: Dövme dükkânları neden kapalı
‘BEN ARTIK YARI TÜRKÜM’
Alman oyuncu Sophia Thomalla geçen yılın başından beri İstanbul’da yaşıyor. Beşiktaş’ın kalecisi Loris Karius’la aşk yaşayan Sophia Thomalla, Alman basınına “Türkiye çok güzel bir ülke. Muhteşem restoranlar var. İnsanları çok sempatik. Yazın Türkçe kurslarına başlayacağım. Ben artık yarı Türküm” demişti. Daha sonra Türk basınında yer alan ‘ayrıldılar’ haberlerini yalanlamak için sevgilisi Loris Karius ile bir selfiyi Instagram hesabına koymuştu.
Sophia Thomalla Spahn’a çattı: Dövme dükkânları neden kapalı

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