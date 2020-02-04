‘Sophia Operasyonu’nda anlaşamadılar

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, Berlin’de, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’la yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Akdeniz’de özel şirketlere ait çok sayıda kurtarma gemilerinin bulunduğuna dikkati çekerek, resmi bir misyonun daha iyi olacağını dile getirdi. Merkel, düzensiz göçmenlerle ilgili bu misyon kapsamında Libya Sahil Güvenliği ile birlikte çalışılabileceğini kaydederek, “Almanya, Sophia Operasyonu’nun yeniden başlamasını desteklemeyi düşünebilir” dedi.

HEDEFİMİZ ÖLÜMLERİ ENGELLEMEK

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ise Sophia Operasyonu’nun yeniden başlatılmasına karşı çıktığını belirterek, “Son yıllarda Akdeniz’de bu kurtarma operasyonun istenilen sonucu vermediğine tanıklık ettik” ifadelerini kullandı. Kurz, Sophia Operasyonu’nun ölümleri engellemediğini, insanların Avrupa’ya doğru yola çıkmasını daha da cazip kıldığını, insan kaçakçılarının daha fazla para kazanmasına ve daha fazla insanın ölmesine yol açtığını öne sürdü. Kurz, “Hedefimiz Akdeniz’de ölümleri engellemek” diye konuştu.

Resmi adı ‘Avrupa Birliği Akdeniz Deniz Gücü’ (EUNAVFOR Med) olan ve ‘Sophia Operasyonu’ olarak bilinen AB’nin Akdeniz’de insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadele için oluşturduğu misyonu, 2015 yılında başlamış, ancak çeşitli sebeplerden dolayı geçen yıl durdurulmuştu.