Sonya’nın minik Ayşe’si için yardım kampanyası

MERHUME için düzenlenecek cenaze töreni ve kızının bakımı için para toplayan GoFundMe sayfası şimdiye kadar 19 bin sterlinden fazla para topladı. Üç yaşındaki kızı Ayşe’ye daha güzel bir yaşam sağlamak için genç anne, Winchmore Hill bölgesinde bulunan Elizabeth Lodge Bakımevi’nde çalışıyordu. KUZENİ BBC’YE KONUŞTU

BBC’ye konuşan Sonya’nın kuzeni Sherrihan Afifi, genç kadının bir hastane odasında yalnız ölmesine çok üzüldüklerini söyleyerek Sonya’nın mart ayı ortalarında öksürmeye başladığını, ay sonuna doğru ise nefes almakta zorlanır hale geldiğini ifade eden Afifi, “Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine annesinin çağırdığı bir ambulans onu Palmers Green’deki oturduğu evden alıp hastaneye götürdü. Sonya, ambulansa girmek üzereyken, kızına bakarak ağlıyordu ve annesinden ona iyi bakmasını istedi. Sanki kızını son kez gördüğünü biliyordu” dedi.

KÜÇÜK AYŞE’YE ANNEANNESİ BAKACAK

Afifi’nin kuzeni Sonya için başlattığı yardım kampanyasına https://www.gofundme.com/f/care-worker-sonya-kaygan-26-loses-covid19-battle linkinden ulaşılarak katkıda bulunulabilecek. Küçük Ayşe, annesinin öldüğü henüz bilmiyor. Genç kadının geride kalan küçük kızı Ayşe’ye aynı adı taşıyan annesi Ayşe bakacak.