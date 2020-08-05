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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 05.08.2020 - 13:27,Son Güncelleme:

Sonunda itiraf etti: ‘Lübcke’yi ben vurdum’

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Sonunda itiraf etti: ‘Lübcke’yi ben vurdum’
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Kassel Valisi Walter Lübcke’yi öldürmekten suç ortağı Markus H. ile birlikte Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde yargılanan neonazi Stephan Ernst, suçunu kabul etti. Irkçı katilin ifadesini Türkiye kökenli avukatı Mustafa Kaplan okudu. 

Sonunda itiraf etti: ‘Lübcke’yi ben vurdum’
İFADESİNDE “Vali Lübcke’yi ben vurdum” diyen Ernst, aşırı sağ düşünceyi babasından aldığını, daha sonra cezaevinde daha da radikalleştiğini söyledi. Neonazi, öldürdüğü Kassel Valisi Walter Lübcke’nin ailesinden de, “Size Markus H. ile birlikte nasıl bir acı verdiğimi biliyorum. Bu affedilir bir şey değil. Yaptığımız yanlıştı, sinsi ve alçakçaydı” sözleriyle günah çıkardı. Çocukken babasının devamlı annesini dövdüğünü, yabancılardan nefret ettiğini, babası tarafından hep sevilmek istediğini, yabancı düşmanlığının kendisine hayat desteği olduğunu ve yön verdiğini anlatan Stephan Ernst, dava bittikten sonra nazi ideolojisinden kurtulmak için terapiye gideceğini söyledi.
Sonunda itiraf etti: ‘Lübcke’yi ben vurdum’
Cinayetten sonraki ilk ifadesinde suçunu itiraf eden, ancak ikinci ifadesinde suçu kendisiyle birlikte cinayete yardımdan yargılanan neonazi Markus H.’nin üzerine atan Stephan Ernst, Vali Lübcke’nin, terasta yaşanan tartışmada kazayla Markus H.’nın elindeki silahın patlamasıyla öldüğünü iddia etmişti.
Sonunda itiraf etti: ‘Lübcke’yi ben vurdum’

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