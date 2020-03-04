Sonunda isyan etti... ‘Öldürülünce mi...’

EŞİYLE Trabzon’da görücü usulüyle evlendiğini kaydeden 47 yaşındaki Fatma Şahin Çolak, şunları söyledi: “1996 yılında iki çocuğumla evdeki şiddete dayanamayıp kadın sığınma yurduna yerleştim. Ailemin baskısı sonucu bir süre sonra eşime geri döndük. Ancak o bize bir gün bile rahat vermedi. Zamanla iki kızım baskılara dayanamayıp evden ayrıldı. Ben de dört yıl önce boşanmak için dilekçemi verdim. Baskılar arttı. Kendisi için uzaklaştırma cezası verildi. Artık o bile fayda etmiyor. Bizi takip edip, tacizde bulunuyor. Konuştuğum kim varsa, şiddet uyguluyor. Herkesi bizden uzaklaştırmak istiyor, olmadı kardeşimi üzerime salıyor. ‘Seni öldürürüz’ diyorlar. Hayatımızdan endişeliyim. Ne olur yardım edin. Öldürülünce mi değerimiz anlaşılacak.”

‘KADINLAR CESARETLİ OLSUN’

Eşime cami cemaatleri içinde ‘Bey’ diye hitap ediyorlar. Eşim cemaate destek verdiği için toplum içinde saygı görüyor. Bunu da bize karşı kullanıyor. Ancak onun gerçek yüzünü biz biliyoruz, çocukları biliyor. Kızım kendisine karşı koyduğu için uyuduğu sırada dövmeye başlamıştı. Olayı ifşa ediyorum çünkü hem can güvenliğimiz yok hem de benim durumumdaki kadınlara cesaret vermek istiyorum. Kadınlar cesaretli olsun. Canlarından olmasınlar. İnsana şiddeti önemsemeyen cemaatlere de diyecek bir şey bulamıyorum. Benim dinimde şiddete yer yok.”