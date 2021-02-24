Sonunda hükümete savaş ilan ettiler!

Almanya’da hükümet, geçen kasım ayında aldığı önlemlerde ısrar ederken, aralarında Media Markt-Saturn gibi elektronik mağaza zincirleriyle inşaat malzemeleri satan Obi’nin ve moda zinciri Breuninger’in de bulunduğu yüzlerce şirket aylardır kapalı olan mağazaların açılması için Merkel hükümetine dava açtı.

ACİL BAŞVURU

Almanya’nın bir numaralı elektronik perakendecisi Media Markt-Saturn’un Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki tüm mağazalarının açılması için Münster Yüksek İdari Mahkemesi’ne ‘acil başvuruda’ bulunduğu belirtildi. Moda zinciri Breuninger’in de Baden Württemberg, Hessen, KRV, Thüringen ve Saksonya’daki mağazalarının açılmasına izni verilmesi için o eyaletlerdeki idari mahkemelere başvurduğu açıklandı. Mannheim İdari Mahkemesi’nin başvuruyu ilk aşamada geri çevirmesine rağmen Breuninger yöneticilerinin diğer bölgelerdeki mahkemelerden olumlu sonuçlar bekledikleri de belirtildi.

ZARAR İÇİN DAVA

Öte yandan Almanya’nın çeşitli kesimlerinden yüzlerce perakendecinin bir araya gelerek bir avukatlık bürosu aracılığıyla kapalı kaldıkları sürede ettikleri zarar için dava açtığı da açıklandı. Açılan bu davalar Almanya’da çeşitli çevreler tarafından ‘hükümete savaş ilanı’ olarak nitelendirildi.