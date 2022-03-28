Sonuçları böyle değerlendirdiler: ‘Acı verici’

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CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, Saarland’da partisinin uğradığı hezimetin kendileri için acı verici olduğunu itiraf etti. Merz, Berlin’de CDU Genel Merkezi Konrad Adenauer Evi’nde düzenlenen basın toplantısında, “Dün CDU için hiç de güzel bir gün değildi. Biz seçimleri birlikte kazanıyor, birlikte kaybediyoruz. Daha iyi bir sonuç almak isterdik. Ama olmadı. Hedef, bu yıl Schleswig-Holstein, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) ve Aşağı Saksonya’da yapılacak seçimleri kazanmaktır” dedi. Merz, partisinin oy oranının şu ana kadar yapılan anketlere SPD’nin önünde olduğunu söyledi. Saarland’da hezimete uğrayan CDU’lu Eylet Başbakanı Tobias Hans ise bu yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini açıkladı. Aynı zamanda CDU Saarland Eyalet Teşkilatı Başkanı olan Hans, “Partinin ilgili birimlerinde bu sonucu değerlendirdikten sonra kararımı vereceğim” diyerek liderliği bırakacağı yönünde sinyaller verdi.

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REHLINGER’İN BAŞARISI

SPD EŞ Genel Başkanı Saskia Esken ise Saarland’da aldıkları başarının lider adayı Anke Rehlinger’e ait olduğunu vurguladı. Kendilerinin de gereken desteği verdiklerini belirten Esken, 20 yılı aşkın süreden sonra Anke Rehlinger’in SPD’yi yeniden iktidara taşımasının gurur verici olduğunu söyledi. Anke Rehlinger, 51 sandalyeli Eyalet Parlamentosu’nda 29 milletvekili ile temsil edilen SPD’nin zaman kaybetmeden yeni hükümeti kurma çalışmalarına başlayacağını yineledi.

FDP Genel Başkanı Christian Lindner de toplam oyların yüzde 4.8’ini alan partisinin yüzde 5 barajını aşamamasının şüphesiz üzüntü verici olduğunu dile getirdi. Ancak 10 yılı aşkın süredir FDP’nin Saarland’da parlamento dışında politika yapmak zorunda kaldığına dikkati Lindner, alınan yüzde 4.8’lik sonucun yine de bir başarı olduğunu belirtti.

PARTİ İÇİ SÜRTÜŞMELER YÜZÜNDEN

Son 4 yıl içinde yüzde 10’un üzerinde oy kaybına uğrayan Sol Parti’nin Eş Başkanı Janine Wissler de sonuçların ‘acı verici’ olduğunu söyledi. Wissler, “Dün akşam bizim için acı dolu bir akşamdı” derken, parti içindeki sürtüşmeler yüzünden böyle bir hezimet yaşadıklarını itiraf etti. Wissler, Oskar Lafontaine’in partiyi terk etmesinin seçim sonuçlarını etkilediğini söyledi.

Yeşiller Eş Başkanı Omid Nouripour da sadece 23 oyla yüzde 5 barajına takılmalarının kendileri için çok acı verici olduğunu söyledi. Saarland’da başarılı bir seçim kampanyası sürdürdüklerini, kendilerinin de tam destek verdiklerini belirten Nouripour, hedefin önümüzdeki aylarda yapılacak eyalet seçimlerinde partiyi güçlendirmek olduğunu vurguladı.