Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

Sonuçları böyle değerlendirdiler: ‘Acı verici’

#ALMANYA#Janine Wissler#Friedrich Merz
Sonuçları böyle değerlendirdiler: ‘Acı verici’

Almanya’nın Saarland eyaletinde dün yapılan seçimlerde SPD’nin dışındaki partilerin oy kaybına uğraması, parti liderlerini üzdü. Liderler, ayrı ayrı yaptıkları basın toplantısında seçimler için “Acı verici bir gün” ya da “Acı verici bir akşam” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, Saarland’da partisinin uğradığı hezimetin kendileri için acı verici olduğunu itiraf etti. Merz, Berlin’de CDU Genel Merkezi Konrad Adenauer Evi’nde düzenlenen basın toplantısında, “Dün CDU için hiç de güzel bir gün değildi. Biz seçimleri birlikte kazanıyor, birlikte kaybediyoruz. Daha iyi bir sonuç almak isterdik. Ama olmadı. Hedef, bu yıl Schleswig-Holstein, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) ve Aşağı Saksonya’da yapılacak seçimleri kazanmaktır” dedi. Merz, partisinin oy oranının şu ana kadar yapılan anketlere SPD’nin önünde olduğunu söyledi. Saarland’da hezimete uğrayan CDU’lu Eylet Başbakanı Tobias Hans ise bu yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini açıkladı. Aynı zamanda CDU Saarland Eyalet Teşkilatı Başkanı olan Hans, “Partinin ilgili birimlerinde bu sonucu değerlendirdikten sonra kararımı vereceğim” diyerek liderliği bırakacağı yönünde sinyaller verdi.

Sonuçları böyle değerlendirdiler: ‘Acı verici’
Anke Rehlinger, SPD EŞ Genel Başkanı Saskia Esken

Haberin Devamı

REHLINGER’İN BAŞARISI
SPD EŞ Genel Başkanı Saskia Esken ise Saarland’da aldıkları başarının lider adayı Anke Rehlinger’e ait olduğunu vurguladı. Kendilerinin de gereken desteği verdiklerini belirten Esken, 20 yılı aşkın süreden sonra Anke Rehlinger’in SPD’yi yeniden iktidara taşımasının gurur verici olduğunu söyledi. Anke Rehlinger, 51 sandalyeli Eyalet Parlamentosu’nda 29 milletvekili ile temsil edilen SPD’nin zaman kaybetmeden yeni hükümeti kurma çalışmalarına başlayacağını yineledi.
FDP Genel Başkanı Christian Lindner de toplam oyların yüzde 4.8’ini alan partisinin yüzde 5 barajını aşamamasının şüphesiz üzüntü verici olduğunu dile getirdi. Ancak 10 yılı aşkın süredir FDP’nin Saarland’da parlamento dışında politika yapmak zorunda kaldığına dikkati Lindner, alınan yüzde 4.8’lik sonucun yine de bir başarı olduğunu belirtti.

PARTİ İÇİ SÜRTÜŞMELER YÜZÜNDEN
Son 4 yıl içinde yüzde 10’un üzerinde oy kaybına uğrayan Sol Parti’nin Eş Başkanı Janine Wissler de sonuçların ‘acı verici’ olduğunu söyledi. Wissler, “Dün akşam bizim için acı dolu bir akşamdı” derken, parti içindeki sürtüşmeler yüzünden böyle bir hezimet yaşadıklarını itiraf etti. Wissler, Oskar Lafontaine’in partiyi terk etmesinin seçim sonuçlarını etkilediğini söyledi.
Yeşiller Eş Başkanı Omid Nouripour da sadece 23 oyla yüzde 5 barajına takılmalarının kendileri için çok acı verici olduğunu söyledi. Saarland’da başarılı bir seçim kampanyası sürdürdüklerini, kendilerinin de tam destek verdiklerini belirten Nouripour, hedefin önümüzdeki aylarda yapılacak eyalet seçimlerinde partiyi güçlendirmek olduğunu vurguladı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#Janine Wissler#Friedrich Merz

BAKMADAN GEÇME!

Will Smithin tokadı... Türk komedyenler ne diyor Komik değil ama...

Will Smith'in tokadı... Türk komedyenler ne diyor? 'Komik değil ama...'

#Oscar
O Putinin itiraf etmediği gizli aşkı mı Gizli First Lady mi Alina Kabaeva hakkında her şey...

O Putin'in itiraf etmediği gizli aşkı mı? Gizli First Lady mi? Alina Kabaeva hakkında her şey...

#Vladimir Putin
Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı!

#Dolandırıcılık

BAKMADAN GEÇME!

Will Smithin tokadı... Türk komedyenler ne diyor Komik değil ama...

Will Smith'in tokadı... Türk komedyenler ne diyor? 'Komik değil ama...'

#Oscar
O Putinin itiraf etmediği gizli aşkı mı Gizli First Lady mi Alina Kabaeva hakkında her şey...

O Putin'in itiraf etmediği gizli aşkı mı? Gizli First Lady mi? Alina Kabaeva hakkında her şey...

#Vladimir Putin
Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı!

#Dolandırıcılık