Sonuçlar geldikçe sayı artıyor

ÜLKENİN en büyük mezbahası olarak bilinen ve Bundesliga ekiplerinden Schalke 04’ün Başkanı Clemens Tönnies’e ait Tönnies adlı mezbahada kötü çalışma koşulları ve koronavirüsle mücadele amacıyla alınan kısıtlamalara uyulmamasının sonucu vakaların ortaya çıkması, büyük tartışmalara yol açmıştı. Yeni vakalar nedeniyle bölgedeki kısıtlamalar sürüyor. Yeşiller, Tönnies’e ait etlerin ve sosislerin boykot edilmesi çağrısı yaptı.