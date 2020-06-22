Sonuçlar geldikçe sayı artıyor

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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 22.06.2020 - 12:57,Son Güncelleme:

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Almanya’nın Gütersloh kentindeki mezbahada son yapılan testlerin sonuçlarına göre vaka sayısı 1331’e çıktı.

ÜLKENİN en büyük mezbahası olarak bilinen ve Bundesliga ekiplerinden Schalke 04’ün Başkanı Clemens Tönnies’e ait Tönnies adlı mezbahada kötü çalışma koşulları ve koronavirüsle mücadele amacıyla alınan kısıtlamalara uyulmamasının sonucu vakaların ortaya çıkması, büyük tartışmalara yol açmıştı. Yeni vakalar nedeniyle bölgedeki kısıtlamalar sürüyor. Yeşiller, Tönnies’e ait etlerin ve sosislerin boykot edilmesi çağrısı yaptı.

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