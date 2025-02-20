Son TV düellosuna özel hayatlar damga vurdu! Şaşırttı, duygulandırdı

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FRIEDRICH Merz, hayatını şekillendiren olaylardan biri olarak iki kardeşinin erken yaşta hayatını kaybetmesini anlattı. Merz, “Biz dört kardeştik. En küçük kız kardeşim 21 yaşında bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Daha sonra küçük kardeşimi de kaybettim; o da Multipl Skleroz (MS) hastalığı nedeniyle 50 yaşını göremeden vefat etti” ifadelerini kullandı. Bu kayıpların, hem ailesinde hem de hayatta kalan diğer kardeşlerinde derin izler bıraktığını belirten Merz, “Bu tür olaylar, özellikle anne ve babamızda çok büyük etkiler yarattı” dedi. Ailesine olan bağlılığını anlatan Merz, küçük yaşlardan itibaren kardeşleriyle güçlü bir bağ kurduklarını da vurguladı.

‘ÜÇ KUŞAK BİRLİKTE YAŞADIK’

Merz, çocukluk yıllarını da anlatarak, ailesinin dayanışmasını şu sözlerle ifade etti: “10 yaşıma kadar üç kuşak bir çatı altında, büyükanne ve büyükbabamla birlikte yaşadık. Hatta bir dönem, annesini kaybeden bir kuzenimiz de bizimle yaşıyordu. Evimiz her zaman kalabalık ve hareketliydi.” Merz, özel hayatını genelde medyadan uzak tutsa da, evlilik yaşamına dair de samimi açıklamalarda bulundu. 40 yılı aşkın süredir eşi Charlotte ile mutlu bir evlilik sürdürdüğünü ifade eden Merz, “Evliliğin en önemli sırrı karşılıklı saygı ve açıklıktır” dedi. Hafta sonlarını birlikte geçirmek ve ortak hobiler bulmanın, ilişkilerini güçlü tuttuğunu ifade etti. Friedrich Merz’in bu içten açıklamaları, adaylar arasındaki son televizyon düellosuna damgasını vurdu.

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‘PAZAR GÜNÜ ŞANSÖLYELİĞİNİZ SONA ERECEK’

Tartışmada, iki siyasetçi arasında beklenmedik bir güven ifadesi de dikkat çekti. Sunucular Scholz’a, Merz’in kullandığı uçağa biner miydiniz diye sordu. Başbakan Scholz ise Merz’in pilot lisansına sahip olduğunu ve uçağı bulunduğunu hatırlatarak, “Evet” yanıtını verdi. Scholz, “Sanırım pilot lisansını hak ederek aldı” diyerek Merz’e olan güvenini gösterdi. Merz de bu jeste karşılık vererek, “Onu uçağıma alırım, tabii nereden nereye gittiğimize bağlı” dedi. Ancak bu samimi hava, seçim rekabetinin sertliğini kapatmadı. Merz, tartışmanın başında, anketlerde CDU/CSU’nun SPD’nin önünde olduğunu vurgulayarak, “Sayın Şansölye, önümüzdeki dört gün içinde bir mucize olmayacak. Pazar günü şansölyeliğiniz sona erecek” ifadelerini kullandı.

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AŞK HAYATIM BAŞARILI GEÇTİ

Merz, Scholz ile olan diyaloğunda güven mesajlarını sürdürdü. “Scholz ile kürek teknesine biner miydiniz?” sorusuna “Evet, yüzme bilirim, can yeleği olmadan da idare ederim” yanıtını verdi. Ancak bu cevabın ardından küçük bir espri de yaptı ve “Genelde ikili kürek çekerken ritmi ben belirlerim, bunu oldukça iyi yaparım” dedi. Tartışmada, siyasetle yeni şeyler söylenmedi ancak programın sunucularının özel hayatlarına ilişkin sorulara verdikleri yanıtlar dikkat cekti. Scholz, “Hayatınızı en çok etkileyen olay ne oldu?” sorusuna, “Özel hayatım ve aşk konusunda hayatım oldukça başarılı geçti” yanıtını verdi.