Son tablo ürkütüyor

RKI verilerine göre Almanya’da son 24 saat içinde 2 bin 480 yeni korona vakası tespit edildi. Önceki günkü vaka sayısının 1183 olduğu belirtilen açıklamada, 19 kişinin de koronavirüsten yaşamını yitirdiği duyuruldu. Haftalık insidans değeri ise Almanya genelinde 23.5 olarak belirlenirken, en yüksek değerlerin yaklaşık 50 olan kuzey eyaletleri Hamburg ile Schleswig-Holstein bölgelerinde görüldüğü vurgulandı.

45.5 MİLYON KİŞİ AŞISINI TAMAMLADI

Sağlık kuruluşlarından verilen bilgilere göre Almanya’da güncel olarak yaklaşık 32 bin 200 korona vakası bulunuyor. Pandemi başlangıcından bu güne kadar ise toplam 3 milyon 794 bin 429 korona vakası kayıtlara geçti. Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı ise 91 bin 803 olarak belirlendi. Almanya’da şimdiye kadar komple aşı olmuş kişi sayısı ise 45.5 milyon olarak verildi.